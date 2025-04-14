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川普也會投鼠忌器 美媒曝「這群人」讓他不敢對賭

2025/04/14 18:03

美國總統川普日前宣布智慧型手機、電腦和半導體等電子產品將暫時免徵所謂的「互惠」關稅。（法新社）美國總統川普日前宣布智慧型手機、電腦和半導體等電子產品將暫時免徵所謂的「互惠」關稅。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普祭出對全球的關稅政策，真的什麼都不怕嗎？美媒CNBC報導指出，川普免除科技產品關稅顯示消費者的重要性，在「投鼠忌器」下，或許連川普也牢記華爾街的名言：「不要跟美國消費者對賭」。

美國總統川普日前宣布智慧型手機、電腦和半導體等電子產品將暫時免徵所謂的「互惠」關稅，包括對所有國家徵收的10%的基準稅率。

暫緩科技產品進口關稅雖仍有變數，但也讓蘋果執行長庫克鬆了一口氣，根據Evercore ISI的估計，這家總部位於庫比蒂諾的公司在中國生產了約80%的iPad和超過一半的Mac電腦。

根據密西根大學最新調查的結果，這項消息也讓迫切需要改善情緒的消費者鬆一口氣。畢竟，受到關稅影響的不僅是企業和進口商。根據Reddit上的不滿評論，筆記型電腦價格已經飆升；Nintendo Switch 2預購延期。

儘管川普政府的關稅引發嚴重的市場動盪，但美國股市週五上漲，以積極的態勢結束了本週的走勢。本週，道瓊工業指數上漲5.7%，那斯達克指數上漲7.3%。亞太股市週一上漲。香港恆生指數上漲超過2%，領漲該地區。日本日經225指數上漲逾1.6%。

不過，美國消費者密前確實很悲觀。密西根大學的調查顯示，4月消費者信心進一步下降。該指數月中讀數為50.8，為2022年6月以來的最低值，也是自1952年以來該調查歷史上的第二低值，低於道瓊斯指數的54.6。同時，受訪者對一年後通膨率的預期躍升至6.7%，為1981年11月以來的最高水平，高於3月份的5%。

貝萊德執行長拉里芬克週五告訴CNBC，他認為「我們現在非常接近，甚至已經陷入經濟衰退」。

CNBC也報導，供應鏈主管表示，取消貨運訂單和放棄來自中國的貨物正迅速成為美中貿易戰新常態。在關稅帶來巨大衝擊下，美國各行各業正讓海外供應商全面停止貨物裝櫃出口。

航運顧問公司海洋情報（Sea Intelligence）創辦人暨執行長墨菲（Alan Murphy）表示：「中國家具製造商已看到美國進口商完全停止下單，還聽說玩具、服裝、鞋類及運動器材領域也遇到相同情況。」

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