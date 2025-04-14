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粉絲好期待 家樂福Care Bears重磅回歸

2025/04/14 17:27

家樂福「Care Bears加價購系列商品活動」，將於4月16日結合「家樂福夏日奇肌美妝大賞」重磅回歸。（家樂福提供）家樂福「Care Bears加價購系列商品活動」，將於4月16日結合「家樂福夏日奇肌美妝大賞」重磅回歸。（家樂福提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕家樂福今天宣布「Care Bears加價購系列商品活動」，將於4月16日結合「家樂福夏日奇肌美妝大賞」重磅回歸，今年獨家開發5款旅遊概念加價購新品，只要購買指定美妝和清潔用品，不限金額即可以399元至2999元加購Care Bears新品，限量發售1.9萬件。

家樂福表示，2024年首度推出話題爆棚的Care Bears加價購系列商品，創下3天內玩偶毛毯組與20吋行李箱全數售罄的佳績，今年再度未演先轟動，網路消息一出就掀起話題熱潮，粉絲們紛紛詢問客服專線與門市人員開賣時間。

今年家樂福以「旅遊＋生活」為靈感，獨家推出5款Care Bears加價購系列商品，包括28吋行李箱、玩偶頸枕組、絨毛玩偶針織包、手持電風扇及旅行收納雙包組。

4月16日起至5月22日，家樂福會員購買臉部、身體、頭髮清潔保養品/美妝商品／衛生紙/衛生棉/護墊/口腔清潔/手動刮鬍刀/嬰兒、成人紙尿褲/家用清潔劑（衣物洗劑、廚房浴廁清潔劑、殺蟲劑）商品。消費不限金額即可以（加購）指定商品，每筆加價限購3件Care Bears系列商品。（家樂福超市店不販售28吋行李箱）。

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