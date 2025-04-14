川普145％關稅來襲 北京上週砸7802億護盤

美國總統川普對中國徵收145%關稅，北京下令「國家隊」護盤。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普對中國徵收145%關稅，北京當局為了避免股市劇烈震盪，下令股市「國家隊」砸大錢護盤。《彭博》報導，上週中國A股ETF淨流入資金將近240億美元（新台幣7802億元），創紀錄。

《彭博》彙編的數據顯示，在股市「國家隊」的支持下，上週中國A股ETF淨流入近240億美元，超越去年10月的230億美元（新台幣7477億元）。

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流入ETF的資金激增，凸顯北京當局因美中貿易戰升級造成中國股市持續下跌之際，所採取的緊急反應。中國人民銀行上週表示，將向旨在穩定股市的中央匯金公司提供充分流動性。就目前來看，這些護盤行動似乎已經奏效，4月7日滬深300指數重挫7.1%後，截至4月14日已回漲4.7%。

野村證券中國區首席經濟學家陸挺表示，「關稅戰第一個真正戰場是金融市場，尤其是股市。我們預計，在未來幾週，由中國人行支持的中國穩定基金將大幅干預股市」。

逢低買入中國股票的投資者也可能出現。在上週買入最多的ETF中，包括富國中證港股通互聯網ETF，但中國股市「國家隊」在上週並未買進該ETF，顯示散戶可能採取行動。

《彭博產業研究》（Bloomberg Intelligence）顯示，整體而言，今年中國股市「國家隊」購買的ETF規模可能超過2024年創下的逾1000億美元（新台幣3.25兆元）紀錄。

《彭博產業研究》高級ETF分析師Rebecca Sin和 Eric Balchunas在一份報告中表示，「鑑於我們正處於美國總統川普關稅雪崩效應的早期階段，在中國政府支持的投資基金持續支持下，今年很可能是中國 ETF管理的資產規模創紀錄的一年」。

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