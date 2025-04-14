外資甩手賣超186億！台積電砍1.25萬張不是最慘 前2大同是這類股

外資甩手賣超186億！台積電砍1.25萬張不是最慘，前2大由航空雙雄包辦（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（14日）開高一度漲近500點，不過，受到川普關稅反覆不定，指數開高走低，在外資賣超186.07億元下，終場指數收跌15點，而台積電開高殺低失守900元主兇並非外資，今賣超1.25萬張，只排第3；前2大賣超則是航空雙雄，賣超逾6萬張。

華航今在外資大手落下，砍3.48萬張，股價開高收低，終場下跌1.59%，收21.6元，成交量13.31萬張，至於長榮航也難逃殺出命運，遭倒貨逾3萬張，所幸在投信大買逾8000張力挺，股價跌勢相對較華航輕，終場下跌0.25%，收40.4元，成交量放大到10.13萬張。

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外資賣超前10大個股，依序為華航（2610）3萬4837張、長榮航（2618）3萬66張、台積電（2330）1萬2576張、第一金（2892）1萬321張、泰金寶-DR（9105）9291張、長榮（2603）7128張、宏碁（2353）7042張、台中銀（2812）4702張、廣達（2382）4665張、元大金（2885）4423張。

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