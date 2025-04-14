強化國家基礎建設 經濟部今年重大工程經費提高至2500億元

經濟部盤點今年投入公共工程預算提升至2500億元。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕為提供產業界更穩定的油水電供應，經濟部推動多項重大公共建設，均攸關國家關鍵競爭力，經濟部盤點後將今年投入公共工程預算提升至2500億元。

經濟部每年平均約投入2000億元重大公共工程經費（約占行政院所屬單位的36%），高達全國第一，加計國營事業運轉維護階段的採購，經濟部2024年投入的經費是GDP的1%以上。

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盤點經濟部執行的國家重要基礎建設計畫，近期即將完工的第三天然氣接收站，施工進度超前，本月2日進行LNG靠港測試，儲槽順利進液，正式營運後每年可增加300萬噸供應量，穩定國內能源供應。

台電所擴建的「大潭電廠燃氣機組」，新建8號機在去年7月31日商轉，9號機去年12月23日接受調度，分別提供112.36萬瓩，7號機預計今年6月接受調度，此外「興達電廠燃氣機組」新1號將提供130萬瓩，預計本月底接受調度。

水利方面，水利署及自來水公司持續改善供水環境，包括海水淡化、人工湖及跨區管網改善等，近期完成鳥嘴潭人工湖興建，每日可提升25萬噸供水，減緩地層下陷、增加供水韌性，避免枯旱風險影響產業發展。

為強化油水電供應靭性、提升競爭力，經濟部盤點出今年執行的重大公共建設經費預計可提高為2500億元。

未來要推動的重大建設包括協和電廠、大林電廠、通霄電廠、第四、五、七號天然氣接收站、海水淡化廠及供水管網改善等計畫。

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