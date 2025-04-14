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證交稅翻黑 第1季全國稅收年減0.6％

2025/04/14 16:38

財政部公布3月全國稅收2324億元，年減2.8%。（記者鄭琪芳攝）財政部公布3月全國稅收2324億元，年減2.8%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布3月全國稅收2324億元、年減2.8%；累計第1季稅收5540億元、年減0.6%，以證交稅、營業稅及貨物稅減少較多。財政部表示，川普關稅政策引發市場不安，3月股市量縮價跌，導致3月證交稅降至219億元、年減24.6%，為2023年2月以來新低。

根據財政部統計，第1季月全國稅收5540億元，較上年同期減少36億元，以證交稅減少52億元、營業稅減少43億元、貨物稅減少33億元較多，但綜所稅增加128億元。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，包括關稅、綜所稅、特銷稅（奢侈稅）、印花稅及娛樂稅，第1季稅收均創歷年同季新高。

財政部指出，第1季營所稅176億元、年減7.6%，因有大額退稅案件。第1季綜所稅累1392 億元、年增10.1%，主因薪資及盈餘分配所得扣繳稅款增加。第1季營業稅1900億元、年減2.2%，主因出口暢旺，適用外銷零稅率申請退稅增加，以及國內需求穩定，且電子零組件、電機產品及精密儀器等進口稅額增加，交互影響所致。

另，3月上上櫃股票平均每日成交值4004億元、年減27.4%，3月證交稅219億元、年減24.6%，第1季證交稅 570億元、年減8.4%。劉訓蓉表示，受川普關稅政策等影響，引發市場不安，影響投資人信心，3月股市量縮價跌，導致證交稅減少。

房地稅方面，3月土增稅69億元、年減11.1%，第1季土增稅197億元、年減8.8%；3月個人房地合一稅44億元、年增2.7%，第1季個人房地合一稅101億元、年減10.5%。劉訓蓉表示，受央行信用管制影響，銀行授信緊縮，加上近來股市震盪，可能影響購屋意願，房市買氣降溫。

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