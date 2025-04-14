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台股ETF受益人數再創高 債券ETF單周受益人銳減5.5萬

2025/04/14 16:33

台股ETF受益人數再創新高，債券ETF單周受益人銳減5.5萬。（業者提供）台股ETF受益人數再創新高，債券ETF單周受益人銳減5.5萬。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕歷經上周關稅大戰連3天重挫又連2天暴漲的震撼，投資人似乎信心未減，持續加碼台股ETF。投信業者引述最新集保戶股權分散統計資料指出，台股ETF受益人數周增13萬人，直逼1100萬人大關，續創歷史新高，今年以來年增8%，顯示「拉回就買」的觀念已深植人心。

中信投信分析過去1周ETF受益人數變化資料指出，上週除了投資人積極加碼台股ETF，債券ETF則因美債遭大幅拋售，出現近期最大量的出脫潮。債券ETF受益人數上周銳減5.5萬人，減幅高達2.7%；今年以來受益人數減少12.4萬人、減幅達6%，是表現最差的ETF類型。

各類債券ETF中，以長天期美債、投等債ETF減少人數較多，但短天期債券ETF卻逆勢增加，中信投信解讀．因資本市場不確定性大增，投資人願意增持具類現金性質的短債，以規避市場風險。

投資人除了加碼台股ETF，也鎖定許多企業競爭力強、足以應付關稅政策及景氣循環，且因此波下殺估值逐漸回到合理點位的標的，透過加碼市值型ETF的方式進場，包含追蹤Nasdaq 100S與&P 500指數相關ETF，都獲投資人搶進；日本ETF方面，受惠於股神巴菲特加持，日本商社ETF受益人數也逆勢成長。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，當前不確定因素仍多，除關稅政策外，美國公債殖利率異常攀升，也影響美國聯準會後續政策決定，短期內資本市場難脫震盪整理格局。但隨著時序進入財報季，指標性企業陸續公布財報以及營運展望，待市場情緒穩定後，可望回歸基本面。

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