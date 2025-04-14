筆電、手機關稅暫鬆口氣！廣達衝上投信買超第2大 第1是它

筆電、手機關稅暫鬆口氣！廣達衝上投信買超第2，第1是長榮航（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到川普對智慧型手機、半導體等關稅豁免激勵，投信週一（14日）積極回補4 電子，其中又以廣達買超6470張最多，但僅排名第2，買超最多是長榮航，大買8270張。

受川普新關稅激勵，台股一度大漲近500點，重返2萬點，不過，在川普發文澄清，在關稅反覆下，指數在台積電翻黑，終場收跌15點，而三大法人週一也轉賣超270.29億元，不過投信續站在買方，買超48.35億元，而資金也積極回補4電子，而廣達在投信大買下，股價在連2根漲停後，週一續漲5.8%，收228元，成交量維持在6.39萬張。

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至於投信週一買超第1名的長榮航，雖然有投信力挺，但不敵賣單釋出，股價開高收低，終場小跌0.25%，收40.4元，成交量放大到10.13萬張。

投信買超前10大個股，依序為長榮航（2618）8270張、廣達（2382）6470張、遠東新（1402）3144張、華航（2610）2433張、長榮（2603）2336張、緯創（3231）1789張、寶成（9904）1585張、永豐金（2890）1442張、南亞科（2408）1375張、光寶科（2301）1088張。

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