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對美關稅談判「不會妥協」 石破茂：報復選項並未排除

2025/04/14 16:12

日本與美國準備進行關稅談判，石破茂對議員們表示：「不打算為迅速結束談判，而做出一個又一個的妥協。」（路透）日本與美國準備進行關稅談判，石破茂對議員們表示：「不打算為迅速結束談判，而做出一個又一個的妥協。」（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相石破茂週一（14日）向議會表示，日本不會因為要倉促完成與美國的關稅談判而做出妥協。

美國川普政府對日本進口產品徵收24%的關稅，尤其打擊汽車、鋼鐵和鋁的銷售，目前日本正試圖與華府進行談判，因為川普給予除中國以外所有受到廣泛關稅影響的國家90天的寬限期。

據共同社報導，石破茂對議員們表示：「我們不打算為了迅速結束談判，而做出一個又一個的妥協。」

在被問及日本是否會對川普的關稅戰進行報復時，石破茂對議員們表示：「當我們受到能源和食品價格飆升的衝擊時，我認為報復性關稅不符合我們的國家利益」。不過，他補充說，「採取報復性關稅的選項並未被排除。」

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正預計本週飛往美國進行關稅談判。赤澤對議員們表示：「在談判中我將致力於優先考慮最符合日本利益、最有效的方案。」

東京曾多次敦促華府免除日本的關稅。然而，川普對所有國家徵收10%的基本關稅；從中國進口的商品面臨145%的關稅。

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