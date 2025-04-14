出口供應鏈支持方案特別條例草案 政院：尚未完全定案

出口供應鏈支持方案特別條例草案，政院人士今（14）日表示，條文內容尚有若干需調整之處，目前並未完全定案。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國總統川普關稅新政策，行政院長卓榮泰原要求，相關部會14日公布880億產業協助方案申請辦法，不過，卓揆12日已宣布延後一週，預計21日公布。至於特別條例。政院人士今（14）日表示，條文內容尚有若干需調整之處，目前並未完全定案。

出口供應鏈支持方案特別條例，行政院政委林明昕已在審議中，規模880億是否要再擴大，是否要增加業界因應擴大內需汰舊換新設備加碼補助，以及台商回流加碼補助等項目，採一次性或分階段提出特別條例，行政院在今（14）日召開的政務會談進一步研商，最快17日院會拍板。

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政院人士指出，行政院召開例行性政務會議，各出席政委就前一週各自所召開的會議向院長進行報告，其中林明昕向卓揆報告特別條例審查的相關事宜。

政院人士表示，行政團隊會密切關注美國政策動態，面對美國關稅政策及其持續發展，行政團隊持續兩路並進，在積極推進與美方溝通談判的同時，也提出對產業的支持方案，並進行產業之旅、納入第一線業者的建議，持續滾動式調整支持方案。

他說，特別條例條文內容尚有若干需調整之處，目前並未完全定案。卓揆指示林明昕督導相關部會持續調整研議，希望能盡速在行政院會上通過，更希望特別條例在立法院審議時能獲得朝野黨團的支持，一起做產業堅實的後盾。

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