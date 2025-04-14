聯邦台灣精彩50 ETF預計4/16掛牌 與萊爾富合推咖啡杯套

聯邦台灣精彩50ETF預計4月16日掛牌，與萊爾富合推咖啡杯套。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕聯邦臺灣精彩50（009804）3月31日成立，預計於4月16日上市掛牌交易，聯邦投信本週開始與集團旗下的萊爾富超商合作，發揮集團共同合作的優勢，製作15萬個咖啡杯套，民眾到萊爾富超商買咖啡時，咖啡杯套換成009804廣告文宣。

4月11日美國海關與邊境保護局（CBP）發布公告，更新有關美國實施對等關稅措施的最新指引，列出豁免的特定產品，包括電腦、智慧型手機及晶片都入列；隨後美國商務部長盧特尼克表示，智慧型手機、電腦及部分電子產品將面臨個別關稅，半導體產品也可能在一個月內納入清單。川普表示，將在美國時間4月14日當週宣布半導體相關關稅措施。

請繼續往下閱讀...

聯邦投信表示，全球股票市場近期因美國總統川普宣布的關稅政策而動盪，009804投資人幸運避開這幾天股票市場行情的波動，截至上週五基金淨值仍穩坐在10元以上，此外009804單一個股30%上限的設計，更凸顯出抗跌能力的優勢。

聯邦投信也說，雖然美國政府的新政策持續為市場帶來波動，這種不穩定反而創造良好的投資契機。無論是以中期投資角度或長期資產增值為考量，配置市值型產品009804作為核心持股，都可有效提升投資組合增益效果的機會。無論是台積電投資人、0050、006208或其他ETF投資人，都可將009804納入一部份做為資產配置以分散風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法