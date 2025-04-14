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2025 Touch Taiwan》群創推出業界唯一130吋4ＫAM miniLED折疊TV

2025/04/14 15:32

群創推出業界唯一130吋4ＫAM miniLED折疊TV。（群創提供）群創推出業界唯一130吋4ＫAM miniLED折疊TV。（群創提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕群創將於4月16日至18日2025 Touch Taiwan展會，大秀無限拼接、超高亮度、超高反射率、透明等卓越Micro LED，顯示技術落地布局於多元應用，包含智慧零售、智慧穿戴、智慧車用等場域。其中，群創將首度發表透明Micro Led顯示器，此外，群創攜手轉投資公司方略電子針對超大尺寸、高解析度、節能等客層需求，共同推出業界唯一130吋P0.75 4K AM miniLED摺疊TV。

Micro LED被業界譽為是新一代顯示技術霸主，已在多元應用場域實現突破，群創結合專業製程及領先的Micro LED巨量轉移技術，今年同時推出兩款卓越Micro LED產品：世界首台「高PPI Micro LED鏡面顯示器」與「拼接式Micro LED鏡面顯示器」外，群創首度發表「透明Micro LED顯示器」，採用獨家Transparency Display透明顯示技術，具備高亮度、高穿透度、高清澈度、高解析度與高色域（NTSC120%）等特點，其透明MicroLED顯示技術可打破尺寸限制，可依客製化需求實現自由拼接，滿足多元應用領域，提供無遮擋沉浸式視覺感受。

群創表示，未來Micro LED將加速落地應用於商展、零售、大尺寸公共顯示器（PID）等市場，並更拓展至高端展示、大型展覽空間、智慧車用等多元場域解決方案。

群創並攜手轉投資公司方略電子針對超大尺寸、高解析度、節能等客層需求，共同推出業界唯一「130吋P0.75 4K AM miniLED摺疊TV」，採用卓越LED無縫拼接技術，透過業界最薄0.8mm border超窄邊框設計與99.85%超高屏佔比，打造沉浸式的觀影感受，且搭載PAM（Pulse-amplitude modulation）調光模式與光學引擎，以主動式調光模式，解決長久觀看傳統LED螢幕，易造成眼睛痠澀疲勞的痛點，且提供極低電流進行螢幕顯示，兼顧低耗能且不發熱的綠色環保產品訴求。

此產品更加入「摺疊功能」創新設計，方便收納並解決超大尺寸搬運難題。摺疊安裝後可用一般客用電梯運送，安裝僅需半小時，解決購買者安裝期間的不便與困擾。

響應全球暖化與環保永續趨勢，群創今年也將展示「13.3吋InnoPaper液晶電子紙」，採用液晶材料製造，具備高反射率、高色彩飽和度、低功耗、廣溫應用，且無有害藍光，兼顧環保與護眼需求。其規格相當於A4 紙張大小，可重複無限使用，取代日常紙張需求。

同時，群創攜手合作夥伴富動科技（GeneTouch）系統廠，合作開發業界首創「真Software TCON解決方案」，可減少物料、新IC開發時間與成本，加速終端產品上市時程。

此外，InnoPaper亦整合「CMS （Content Management System） 內容管理系統」，可應用於數位電子看板的內容設計、分佈及顯示，協助客戶可隨時隨地管理1至1000個數位電子看板內容。InnoPaper液晶電子紙除了可兼顧電子廣告看板與電子閱讀器的多功能需求外，更是兼具科技與永續發展的創新產品，未來可拓展應用於教育、零售、交通、醫療等多元場域。

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