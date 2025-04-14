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資安公司掛牌再1家 極風雲創15日上興櫃

2025/04/14 15:14

極風雲創宣布15日正式於興櫃市場登錄買賣。圖為駭客攻擊示意圖。（路透資料照）極風雲創宣布15日正式於興櫃市場登錄買賣。圖為駭客攻擊示意圖。（路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣資安雲平台「極風雲創股份有限公司」（股票代號：7826）宣布，將於4月15日正式於興櫃市場登錄買賣，類別為「數位雲端」。極風雲創表示，作為全台首家專注於軟體及服務（SaaS）資安平台服務的業者，將持續以創新全訂閱制模式，回應日益嚴峻的資安威脅與國際合規需求，開啟資安雲服務產業的新篇章。

根據登錄興櫃資料，極風雲創於2018年成立，2025年2月辦理現金增資後，資本額為1.2億元。去（2024）年營收約1億元，毛利率45%，稅後損益約1100萬元，每股盈餘2.03元，授權及服務收入約佔總營收9成。

極風雲創指出，相較於傳統資安，SaaS化平台具備快速部署、彈性擴展、代管代維、即時更新與可稽核等優勢，能大幅降低資安總體擁有成本（TCO），解決企業在資安導入時資源分散、管理複雜的痛點，提升整體效率與合規能力，也讓中大型企業甚至中小型企業都能取得一致的防護水準。

極風雲創表示，公司提供四大核心產品線與服務，包括：應用資安平台即服務、資安智能平台即服務、跨境數位資安平台服務、企業金融科技雲資安服務，並支援雲端與地端混合場景。

此外，極風雲創與Cloudflare簽訂策略聯盟，為台商企業提供抵禦全球的應用威脅，並與Versa等國際資安領導品牌合作，為企業提供全球級的安全連線、網站加速與境外高安全防護能力，並整合7x24資安維運中心（SOC）服務，讓資安從建置轉為持續營運。

極風雲創強調，已成功協助各大電信業者建構應用資安雲平台，為諸多企業提供代管代維服務，並積極拓展多元產業應用，包括金融、電商、科技製造、醫療等領域，公司下半年將複製與台灣電信業者應用資安平台合作的成功案例，全力拓展亞太市場。

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