友達聯手生態圈夥伴 共創低碳建築與資源循環解方

友達光電參展2025 Touch Taiwan「淨零碳排與新能源專區」（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達今年第五度參與2025 Touch Taiwan「淨零碳排與新能源專區」，以「Beyond ESG, Partnering for Green Solution」為主軸，友達聯合集團事業策展「碳中和建物解決方案」，呈現集團綠色解決方案之整合實力，為企業實踐低碳轉型提供關鍵解方；同時緊扣新塑膠經濟之趨勢，透過「減塑行動」展區，展現友達與生態圈夥伴共創之減塑成果，體現友達串聯內外價值鏈，以務實綠績效開創綠商機之集團願景。

針對淨零趨勢，友達攜手旗下友達宇沛、友達數位與能源事業，推出結合節能、創能、能源管理與售電服務的「碳中和建物解決方案」。其中包括智慧樓宇系統、ESCO深度節能、智慧冰機節能與再生能源電力整合等，協助企業邁向低碳轉型。

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節能部分，友達宇沛自2019年起已累積超過1億度節電，並獲評為深度節能服務（ESCO）提供者，透過碳與能耗管理系統為客戶量身打造節能方案。創能與售電方面，友達電力提供一站式再生能源電力管理服務，有效串聯發電與用電端，提升供電穩定性與效率。

此外，友達GRC總部已成為全台首座取得ISO 14068-1:2023認證的碳中和建物，展現其整合技術的實力與落實綠建築的能力。

在減塑與資源循環方面，友達於展場設立「減塑行動」專區，展示在生產與員工行動兩方面的成果。生產端以源頭管理為核心，推動再生材料使用與鋁塑分離，2024年減塑總量已逾400公噸；員工方面則推廣「減塑生活圈」，將廢塑膠再製為生活用品如折傘、托特袋等，實踐循環理念。

友達減塑行動已串聯超過37家產學研夥伴，並與塑膠工業技術發展中心合作多項技術研發專案，並計畫於展會中簽署合作備忘錄，深化在研發、法規、教育與國際合作等領域的協力。

展區佈設亦延續綠色理念，全面採用可回收與重複使用材料，並以數位展示取代印刷品，打造零廢棄展場。友達將持續以科技驅動永續發展，串聯內外部夥伴，共創產業綠色轉型的未來。

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