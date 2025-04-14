華爾街日報：美中貿易戰 美盟友不急於選邊站

專家指出，川普以高關稅逼迫各國與美國談判，實際上已破壞自身同盟體系，導致盟友和夥伴不確定自己在多大程度上仍與美國同一陣線。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》13日指出，美國總統川普對中國發動貿易戰後，需要盟友和夥伴來應對這場曠日持久的硬仗，但這些國家如今並不確定他們與華府在多大程度上仍然結盟，畢竟川普才剛威脅對他們徵收高關稅，因此他們目前仍不急於選邊站。

報導指出，美國在歐洲和亞洲的盟友和夥伴正在適應一種新的情況，即不再將美國的友誼視為理所當然。泰國曼谷朱拉隆功大學國際關係學教授蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）指出，「現在實際上是與美國結盟的最糟糕時機，因為川普及其團隊認為，盟友比對手更剝削美國」。

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他分析，美國在短期內不會受到懲罰，各國會做出讓步，「但從中長期來看，美國正在疏遠夥伴和盟友，川普給了中國一個黃金機會」。

即使對於澳洲這樣在文化和政治上與美國如此接近的國家而言，兩國的關係也有愈來愈高的交易性。

在川普首次執政期間擔任澳洲總理的滕博爾（Malcolm Turnbull）表示，美國與盟友的關係已被川普政府破壞，彼此間可能無法像以前那樣共享價值觀，但仍將繼續共享利益，「現在就斷言美國同盟體系終結還為時過早」。

亞洲及其他地區的政府官員擔心，新的美中貿易戰可能升級，並更有可能使兩個超級大國直接發生軍事對抗。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）日本事務主任沃德（Robert Ward）表示，在美中競爭中，經濟聯繫一直是日益緊張的兩國關係中的穩定裝置。過去人們認為這兩個國家之間存在共生關係，但現在這種關係已被顛覆。

當前，並非所有人都相信美國最終會佔上風，尤其是如果美國繼續瓦解自己的同盟體系。

前義大利駐中國大使謝國誼（Ettore Sequi）表示，川普在對等關稅問題上讓步，已顯示他容易受到市場波動影響，明年美國中期選舉前，他面臨的國內壓力還會更大，「然而，中國作為一個專制國家，可以要求人民在相當長的一段時間內做出犧牲，這是民主國家做不到的」。

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