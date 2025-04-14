首場無人機崛起論壇 林世賢：AI與無人載具 是彰縣傳產升級最佳時機

彰化市長林世賢（右）會中強調AI與無人載具是彰化縣傳產升級的最佳時機。（市公所提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕一場「無人機崛起」產業論壇今天（14日）在彰化市生活藝文館熱烈登場，這也是無人機與無人載具產業即將在台灣快速起飛之際，彰化縣首場論壇，吸引近400人聆聽。市長林世賢會中強調，AI與無人載具是彰化縣傳產升級的最佳時機，彰化傳產要趕在東南亞國家之前搶先切入，才能獲得產業發展先機。

這場論壇由彰化市公所與台大無人載具研發中心、台灣發展研究院、建國科大、亞洲大學、看見彰化公益發展協會等產官學機構共同舉辦。

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主辦人之一的市長林世賢表示，無人載具產業不只是無人機而已，從無人船、機器人、機器狗等都是，彰化縣因為沒有水庫，無法切入晶圓生產的高科技產業，這次是彰化縣傳產升級的最佳時機。

林世賢說，彰化縣是6都以外的最大縣，人口超過百萬，但只要提到人均可支配所得或低薪部分，往往都是全國倒數，原因就是沒有搭到高科技的晶圓相關產業，也讓彰化培養的優秀人才都要在外縣市的科技園區工作與定居，也造成人口一再流失。

「無人機崛起」產業論壇今天在彰化市熱烈登場。（市公所提供）

林世賢語重心長指出，彰化縣是傳統產業大縣，光航太供應鏈就高達198家，這些都具有五金加工、精密機械加工，模具開發等最佳實力，也是精密機械加工的完整產業鏈。這些傳產在面對美國的關稅貿易戰，首要之務就是要轉型，轉型不只是提升自我能力，最重要的是要切入未來關鍵產業，才能搶到高獲利的訂單。

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