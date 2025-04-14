新光投信董事長：關稅每增加10％ 美今年GDP下滑1％、CPI增1％

新光投信董事長劉坤錫直言，美國總統川普想讓美國再次偉大，但一連串的政策，使得全世界的投資人都在盡量遠離、不想再碰美元資產，世界各地投資人正在對美國失去信用。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕近一週以來，美國關稅政策的變化讓許多投資人措手不及，新光投信董事長劉坤錫直言，美國總統川普想讓美國再次偉大，但一連串的政策，使得全世界的投資人都在盡量遠離、不想再碰美元資產，世界各地投資人正在對美國失去信用。

美國總統川普4月9日宣布暫緩實施75國的對等關稅90天，期間只徵收10%的基準關稅；4月11日晚間公告，豁免半導體、智慧手機等20項產品的對等關稅，但2天後，美國商務部長盧特尼克表示，豁免電子產品的對等關稅豁免只是暫時性的，暫時性約1到2個月。

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劉坤錫分析，現在進入第2個階段，所謂行業別的關稅，但是行業個別未來會是多高多低也不曉得，他希望川普理性做這件事，而非像4月2日宣布對等關稅時的不理性，否則美國自己先蒙受其害。

劉坤錫說明，美國先蒙其害表現在兩指標上，一是美元匯價從102一路往下到今天99；另一則是目前狀況美國長期收益債券殖利率逆勢往上飆。

劉坤錫直言，外界對於美債殖利率上揚的原因有諸多揣測，但他認為背後主因是全世界的投資人都在盡量遠離、不想再碰美元資產，因為川普一連串關稅政策搞下來，世界各地投資人逐漸對美國失去信用。

他指出，明天或下週川普動作又是怎樣，大家不知道，也不用猜，因為也猜不到；但可以確定的是，這件事還沒有結束，也沒有暫停，每天都在變，大家還是要持續追蹤。

另一個角度，不管未來美國對各國課徵關稅多高或多低，最終會有一個美國自己承受的有效稅率。以目前延長90天關稅降到10%，美國經濟會如何變化？

劉坤錫分析，加增關稅會讓美國GDP下滑，約當假設1%關稅稅率大約帶給美國GDP壓力0.1%的負面影響，因此目前10%約為當美國GDP帶來1個百分點的影響。

他預估，大約4月下旬或5月，美國大投行就會下修美國2025年GDP的預估值，以目前最起碼的10%，美國GDP起碼少掉1個百分點，原來美國2025年GDP預估值2%左右。未來一定會掉到1%以下；如果稅率來到20%以上，說不定美國2025年GDP會掉到歸零。

另一方面，美國未來通膨壓力往上走，以基本設定，關稅10%會讓通膨往上升1個百分點，目前美國今年通膨預期3%左右，10%稅率放上去，未來看美國通膨起碼4%以上。

劉坤錫說，川普如果想讓美國再度偉大，但還沒享受到利益，恐怕美國自己要先承受一段痛苦。

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