李嘉誠43座港口大買家是「他」 貝萊德僅掌控巴拿馬運河2港口

李嘉誠家族3月宣佈出售包含巴拿馬運河2港口在內，總共43個港口。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠家族旗下長和集團3月宣布出售包括巴拿馬運河2座港口等全球43座港口經營權，遭北京施壓反對，這筆交易傳出最新進度。《彭博》14日披露，李嘉誠的富豪友人、義大利富商阿彭特（Aponte）家族是最大買家，美商貝萊德最終僅掌控巴拿馬運河2港口控制權，長和可望從2座港口交易案獲得190億美元（約台幣6175億）現金。

長江集團上月初宣布，將子公司「和記港口」在23國共43座港口，出售給美國貝萊德主導的財團，其中包括巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）。

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貝萊德稱，投資此交易的財團包括Terminal Investment Ltd.（TiL），以及全球基礎建設夥伴（Global Infrastructure Partners，GIP）。值得關注的是TiL背後的母公司為歐洲航運巨頭地中海航運（MSC）。

這筆交易傳出最新進度，根據《彭博》14日引述知情人士指出，其實TiL才是最主要買家，TiL為義大利富豪阿彭特家族所有。若交易完成，TiL將掌控2座巴拿馬港口以外的41座港口完整經營權。巴拿馬運河港口則由貝萊德和GIP拿下51%股權，TiL持有49%股權。

知情人士說，長和集團可從出售2座巴拿馬港口經營權的交易中，獲得190億美元現金，此金額僅佔總交易案的4%。

一名消息人士稱，這筆交易案本來有10名買家，而阿彭特家族是李嘉誠舊識，雀屏中選。長和集團內部認為，港口交到阿彭特家族手上可獲得良好經營。

報導特及，這筆交易案仍需通過港口所在地的監管單位進行盡職調查，以及稅務會計審查才會放行。據悉，買家已承諾不會改變港口管理方式和運作規範，並確保會對所有一般用戶開放航道使用，不會設立任何歧視條款。

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