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名師解盤》黃文清：美關稅瞬息萬變 市場等待晶片課稅問題明朗化

2025/04/14 15:21

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

今天台股原本開高，主要是反映對等關稅裡面豁免的項目，這大多數是科技產品，不管是手機、筆電，或者是半導體設備，甚至是一些關鍵的零組件。這個也被解讀為針對蘋果相關的產品進行豁免，所以指數一度開高。

這兩天的訊息萬變，一方面市場是反映豁免正面利多，但是因為川普又在社交平台x又直接提到，未來會針對半導體相關這些產品進行分別課稅，所以市場不確定因素仍舊存在，即便今天是開高，走勢卻是相對信心薄弱，出現開高走低現象，所以指數大概回到這邊整理，等待進一步的訊息。

原則上，這一波行情在上週開始融資有效減肥之後，進行跌深反彈，今天一度是要回補之前4月2日對等關稅的跳空缺口，看起來回補的效果並不是非常好，畢竟後面變數仍舊存在。同時間，75個國家，台灣排第一梯隊進行協商，也要等待一段時間，才會有進一步的訊息出來。

因此，跌深反彈過後的台股，在這邊進行震盪整理。我們還是認為，只要有好的消息，在協商的過程當中，能夠獲得比較好的條件把稅率降低，這行情仍舊有往上的空間。

唯一的就是要看，半導體課稅的可能性跟情況，當然會影響到整個盤勢未來反彈的幅度跟空間。也就是說，指數是跌深反彈的格局，要等待進一步的好消息出來，才有機會擴大漲幅。

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