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華為問界M7驚傳在車展失控碰撞 中國網友狠酸：不是說想撞都難？

2025/04/14 15:22

中國華為問界M7 Pro在瀋陽車展失控碰撞多車，中國網友紛紛以華為董事長余承東的宣傳語「想撞都難」來狠酸。（圖擷自微博）中國華為問界M7 Pro在瀋陽車展失控碰撞多車，中國網友紛紛以華為董事長余承東的宣傳語「想撞都難」來狠酸。（圖擷自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國車商賽力斯和華為聯手打造的電動車品牌「問界」．13日傳出有1輛問界M7 Pro在遼寧省瀋陽車展失控碰撞多車，導致現場1人受傷，中國網友紛紛以華為董事長余承東的宣傳語「想撞都難」來狠酸這起事故。

問界M7 Pro撞人瞬間。（圖擷自微博）問界M7 Pro撞人瞬間。（圖擷自微博）

從中國微博影片可以看到，這輛問界M7 Pro在車展場地轉彎時突然失控暴衝，路人見狀嚇得連忙閃避但還是遭到擦撞，看得令人心驚膽跳，而且M7撞上旁邊擺放的白車後並未停下，仍然繼續往前行駛波及其他車輛。

問界汽車用戶服務部今（14日）對此表示，被撞傷的民眾經檢查是輕微挫傷，當天已治療完畢出院，至於這輛M7當時並未設置為展車模式，並且遭到錯誤啟動，由於駕駛座沒繫安全帶、方向盤大角度干預，不符合自動緊急煞車系統（AEB）的啟動條件，因此AEB並未運作。

不過，中國網友對於問界的說法顯然不買單，批評最初的新聞稿竟然用「劇烈推移」來描述撞人過程，令人懷疑「這年頭是否連撞到人都不敢說」；還有不少人都在留言欄打出余承東的名言「想撞都難」，並配上各種哭笑不得的表情符號。

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