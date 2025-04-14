賴總統：國家利益、保障產業發展前提下 持續與美談判

總統賴清德今接見「社團法人國立台北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會」時表示，我們會持續在確保國家利益的前提，以及保障產業發展的目標下，與美國進行談判工作。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見「社團法人國立台北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會」時表示，台灣與美國第一階段談判順利，我們會持續在確保國家利益的前提，以及保障產業發展的目標下，與美國進行談判工作，也希望利用此次挑戰化為台灣的機會，推動「台灣加1」，也就是台灣加美國的新布局。

賴清德指出，這些年來台灣走過疫情挑戰，經濟表現成績亮眼，而國際趨勢瞬息萬變，面對貿易戰、關稅戰等經濟風險，我們要步步為營，才能化危機為轉機，並順勢讓台灣經濟脫胎換骨。因此，對於美國政府公布新的關稅政策，政府很早就開始準備，行政院卓榮泰院長也率領團隊，公布了9大面向、20項措施，預計投入880億元經費，針對各產業的不同影響與特殊性給予支持，協助創新升級轉型。

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賴清德表示，台灣已與美國展開談判，第一階段談判過程順利，我們會持續在確保國家利益的前提，以及保障產業發展的目標下，與美國進行談判工作。他也希望利用此次挑戰，化為台灣的機會，推動「台灣加1」，也就是台灣加美國的新布局。

賴清德提到，他在去年520上任後，定位國家產業發展方向為「立足台灣，布局全球，行銷全世界」。為了讓企業立足台灣，政府積極改善台灣投資環境，並鬆綁法律、減稅，解決改善水、電、土地、人力、人才等問題，以及延長歡迎台商回台投資方案、根留台灣企業加速投資行動方案、中小企業加速投資行動方案等「投資台灣三大方案」，並推出投資抵減等措施，就是要讓企業在台灣這塊土地深根茁壯。

賴清德表示，為了協助台灣企業布局全球，政府積極與友盟國家簽訂投資保障協定，協助企業界到友盟國家布局，也積極與友盟國家洽簽雙邊經貿備忘錄或協定，像是與美國洽簽「台美21世紀貿易倡議」，並分別與加拿大、澳洲、英國簽訂相關經貿合作倡議，就是希望台灣可以爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），透過多邊解決貿易障礙問題，讓台灣產品行銷全世界。

談及台灣經濟成長，總統感謝產業界這幾年來共同打拚；去年台灣經濟成長率達4.59%，是亞洲四小龍第一，贏過日本、美國及歐盟主要國家，也高於全球平均經濟成長率；蔡前總統剛上任時，股市是8千多點，卸任時2萬多點，上漲超過150%。此外，近期也許多國內外藝人在台舉辦演唱會，代表台灣經濟在各行各業努力下有所成長，並反映在各種面向上。

賴清德指出，經濟發展，稅收得以增加，稅收將用在幾個方向。第一，持續投資經濟，我們不僅持續改善台灣投資環境、強化科技產業，也特別幫助中小微型企業。行政院提出協助中小微型企業數位轉型、淨零轉型及通路發展等三對策，並提出普惠貸款、租稅優惠及信保機制等三項配套措施，協助中小微型企業持續發展。

賴清德接著說，第二，強化國防力量。因為地緣政治變化，我們要靠實力獲得和平，和平無價、戰爭沒有贏家。透過強化國防力量的過程，發展國防工業，與友盟國家合作，讓台灣智慧機械或相關產業得以升級轉型；第三，強化社會投資，政府推動「0到6歲國家一起養」政策，提供育兒津貼、托育補助等，減輕年輕夫婦的負擔。

賴清德表示，政府也擴大高中職免學費範圍、拉近公私立大專學雜費的差距，並對公私立大專經濟弱勢學生提供每年1.5-2萬元的補助。他認為，教育非常重要，政府透過教育栽培人才，個人透過教育取得專業知識、改善生活，使國家變得更好，當經濟變好，國人稅收增加，國家在遇到疫情、地震等重大事件時，中央才有能力應變；或在面對美國關稅政策時，政府也才有辦法照顧受到影響的中小企業，並能用經濟建設照顧人民、強化國防，確保國家安全。

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