川普關稅政策反反覆覆 洪財隆這樣看

〔財經頻道/綜合報導〕美國川普政府關稅政策不斷轉彎,投資人霧裡看花。前公平交易委員會委員洪財隆今(14日)在社交平台臉書發文分享,對國家別的對等關稅與針對半導體、晶片、製藥等特定產業課徵關稅的對比,提供粉絲讀者參考。

洪財隆今稍早在社交平台臉書發文表示,他近期從眾跟大家一起瘋川普,面對川普川劇變臉,就其自己的研究專業和興趣,花了一點時間做了一點功課,彙整以下有關川普關稅資訊與粉絲讀者分享。

洪財隆表示,嚴格來說,針對國家別的對等關稅(含全球10%基本款關稅、太芬尼問題之關稅)和針對半導體、晶片、製藥等特定產業課徵關稅的法源依據雖不同但並無矛盾。

洪財隆指出,國家別關稅引用《國際緊急經濟權力法,1977》(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA)作為法源。

豁免規定:為了人道需求和不抵觸其他關稅措施,宣布部門產品豁免於IEEPA,但仍須受到《貿易擴展法》232條款規範。

●Other items enumerated in Annex II to the Order, including copper, pharmaceuticals, semiconductors, lumber articles, certain critical minerals, and energy and energy products (the Trump administration has separately announced its intent to investigate most of these items under Section 232)。

亦即日前美國海關與邊境保護局(CBP)所公布,手機、電腦、晶片等電子產品關稅豁免清單上的產品。

而部門別關稅,則是引用《貿易擴展法,1962》232條款作為法源。洪財隆稱,此條款旨在處理因貿易所產生的國安疑慮(含重要基礎建設),例如鋼、鋁等物資的進口關稅和跨國併購問題。川普2.0(今年3月6日)再加上汽車及其零件。目前此3大類產品關稅都是25%。

另外,部門別關稅由商業部主責,和IEEPA不同,公布之前必須進行產業調查。

文章最後,洪財隆還建議投資人,近期重點可著重於半導體和製藥產業。

