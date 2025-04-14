台積電面對關稅風暴 機遇與挑戰並存、風險難量化

台積電將於4月17日舉行線上法人說明會，屆時公布首季財報及第2季業績展望。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電將於4月17日舉行線上法人說明會，屆時公布首季財報及第2季業績展望。隨着美國川普總統對全球發動關稅戰，台積電的業績和管理層對關稅帶來的衝擊，以及對美國經濟衰退風險加劇的看法，都將受到投資人的關注。中長期來看，在關稅風暴下，台積電的機遇與挑戰並存，貿易戰下的風險則難以量化預測。

市場普遍預計，台積電首季的營收爲253.6億美元，每股收益爲2.04美元；分析師預期台積電第1季獲利大幅成長54%，但也對可能就川普貿易政策帶來的風險發出警告。

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根據香港智通財經報導，從月度營收報告來看，台積電預計將交出超分析師預期的業績表現。根據早些時候公佈的數據，第一季營收數據已略超分析師預期，達256億美元，其中AI服務器晶片和智能手機晶片是主要增長驅動力。

需要注意的是，台積電3月銷售表現強勁，可能是受4月2日公佈的關稅政策刺激所致，庫存已明顯增加，意味着部分未來需求被提前透支。

從近日市場走勢觀察，即便美國關稅最終實施力度減弱，川普的關稅措施仍將對全球貿易產生實質性影響。

放眼長期，機遇與挑戰並存。AI晶片的增長前景亮眼，台積電董事長魏哲家表示，2024年AI相關產品營收佔比已達15%左右，較前一年增長3倍，並預計2025年將實現翻倍成長。公司預測未來五年AI業務複合年增長率將達40%以上。

資本支出計劃預計將成爲重要風向標。台積電此前給出的2025年資本支出指引爲380-420億美元。若下調該指引，則暗示需求前景轉弱。

目前，許多投資者擔心美中貿易戰將加劇台積電面臨的風險，這種風險難以量化，但台積電的客戶對其晶片供應極爲依賴，因此台積電面臨的關稅潛在風險對國際客戶的影響也是巨大的。台積電正通過在美國、歐洲和日本開設晶圓廠來降低潛在風險。

作爲全球最可靠的晶圓代工龍頭，台積電在半導體產業中扮演着不可替代的角色。藉由技術領導、卓越製造力和獲得客戶的信任，台積電正通過差異化技術把握5G、AI和HPC的產業機遇。目前也尚無充分證據顯示投資者最近擔心的AI資本支出熱潮正在消退。

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