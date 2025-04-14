黃金漲勢才剛開始！高盛喊「此情境」下 年底金價飆4500美元

高盛表示，面對激烈的美中貿易摩擦，在極端情況下，到2025年底，金價可能高達4500美元。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國宣佈對中國部分商品豁免高額貿易關稅，風險偏好略有改善，金價週一（14日）從創紀錄高點回落，不過，高盛預計，面對激烈的美中貿易摩擦，黃金的避險需求增加，預期在極端情況下，到2025年底，金價可能高達每盎司4500美元。

外媒報導，現貨黃金價格仍接近上週創下的3245.69美元歷史高點，不過，週一金價從高點回落，主要是受到風險好改善，截至台北時間14點26分，報3234.7美元，跌1.51美元，而支撐金價維持在3200美元以上，除了美元和美債價格疲軟外，聯準會關於貨幣寬鬆的言論也支撐黃金價格，使其保持在每盎司3200美元以上。

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報導指出，風險偏好改善是因為白宮在週末確認，川普總統對中國徵收的145%高額關稅將不包括電子產品，不過，川普隨後又淡化了這一說法，表示電子產品進口仍將面臨20%的徵稅，並且他正準備宣佈對電子產品徵收單獨的進口關稅。

川普的言論使投資者對更多關稅保持警惕，尤其是在中美上週進行激烈的關稅交鋒之後。

北京宣佈對美國實施125%的報復性關稅，以回應川普的最新舉措，並表現出不退讓的態度。

隨著世界最大兩個經濟體之間的嚴重貿易摩擦，預計將擾亂全球供應鏈和經濟增長，交易員預計美國今年陷入衰退的可能性至少為50%。

而高盛最新的報告亦再度上調黃金目標價，將2025年金價目標從3300美元，上調至3700美元。

高盛更進一步指出，面對激烈的美中貿易摩擦，黃金的避險需求增加，並表示在極端情況下，到2025年底，金價可能高達4500美元，高盛補充，黃金是對美國衰退風險增加的1種對沖。

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