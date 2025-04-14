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巴菲特旗下私人包機公司資料外洩 意外揭馬斯克搭機習慣

2025/04/14 16:48

股神旗下私人包機公司「NetJets」早前遭到駭客攻擊，客戶資料外洩，意外揭露馬斯克搭機習慣。（示意圖，法新社）股神旗下私人包機公司「NetJets」早前遭到駭客攻擊，客戶資料外洩，意外揭露馬斯克搭機習慣。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）的私人包機公司「NetJets」，早前遭到駭客攻擊，導致不少客戶機密資料被外洩，當中包含億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），馬斯克搭乘私人飛機習慣也意外曝光。

綜合媒體報導，NetJets在2024年3月遭遇釣魚軟體攻擊，導致不少客戶機密資料外洩，當中包括一份NetJets為馬斯克提供飛行服務的指南。此次駭客事件，也讓外界得以窺見馬斯克的個人搭機偏好習慣與機組應對方式。

報導指出，被洩漏的文件揭露了馬斯克在搭機過程中，對機艙條件與服務細節的具體要求，包括要求機艙環境需燈光昏暗、溫度維持18°C左右，還有乘客通風口需保持關閉，因為馬斯克「不喜歡它們發出的噪音」。

這份飛行指南將馬斯克形容為是一個「友善、隨和」的人，還指出馬斯克注重隱私，除非馬斯克先開口說話，否則機組人員應避免與其交談；機組人員也需避免向馬斯克提供技術支援，原因是馬斯克自認具備處理能力。

另外，馬斯克還要求在飛行過程中，Wi-Fi必須穩定不中斷；對於飛行安排，馬斯克優先選擇快速、直接航線，不考慮燃料效率。

對於上述報導，馬斯克、NetJets尚未回應媒體置評請求。

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