關稅戰提前出貨！中國3月出口飆逾12％ 對美出口總額增逾9％

關稅戰提前出貨！中國3月出口飆升逾12%，對美出口總額增逾9%（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於企業為避開美國高關稅而提前出貨，中國3月出口增幅超過預期，中國海關總署週一公佈的數據顯示，3月出口以美元計算年增12.4%，大幅超過路透社調查估計的4.4%的增幅，創下去年10月以來的最大增幅，而美國仍是中國單一最大貿易夥伴，3月中國對美國的出口總額年增9.1%。

而由於國內需求持續低迷，進口則延續跌勢，3月進口額較去年同期下降4.3%，低於預期下降2%。

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根據CNBC對官方海關數據的計算，3月中國對美國的出口總額年增9.1%，而進口總額較去年同期下降9.5%。美國仍是中國單一最大貿易夥伴，佔中國貿易總額的約10%。

3個月，中國對東協的出口成長了11.6%，尤其是對越南的出口成長了近19%，而從該地區的進口成長了9.8%。

同時，中國對歐盟出口較去年同期成長10.3%，進口則較去年同期下降7.5%。

Pinpoint Asset Management 總裁兼首席經濟學家張志偉表示，由於美國關稅飆升，未來幾個月出口可能會減弱，預計短期內，美國供應鏈將出現混亂，並可能出現短缺，這可能會推高通膨。

張志偉指出，貿易政策仍然具有很大的不確定性，這給尋求調整供應鏈和資本支出計畫的企業帶來了更大的挑戰，即使企業決定遷移其供應鏈，建造工廠也需要時間。

中國領導層為今年設定了「5%左右」的雄心勃勃的年度成長目標，鑑於貿易戰升級的前景和國內消費持續低迷，這一目標似乎更難實現。

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