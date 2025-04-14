新高價宅認定上路 屋齡10年以上、去年賣屋民眾受影響最大

財政部高價宅新制上路後，繳納稅額增加多少的最大關鍵就是「房地比」。（永慶房屋提供）

〔記者徐義平／台北報導〕核實課稅為前提，財政部2月發布最新高價住宅認定標準，從只看總價門檻改為「總價、每坪單價」門檻只要有一個具備都算是，房仲業者認為，此項新規定上路，衝擊較大的將是屋齡超過10年、並在去年賣房的民眾。

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，在核實課稅認定的前提下，也就是賣屋總價扣除買進總價以及必要費用後的獲利金額，作為課稅基礎，但在無法提出買屋成本證明時，要依據財政部發布最因標準計算所得稅額，不過，主要受影響的是2016年1月1日、房地合一稅制上路前取得的房屋。

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而財政部最新追加的高價宅認定標準，台北市總價6千萬元、每坪120萬元，新北市4千萬元、每坪75萬元，桃園市、新竹縣市、台中市、台南市與高雄市等5大都會區認定標準為總價3千萬元、每坪50萬元，不論是總價還是單價，只要出售後的價格超過該認定標準，獲利率從17%拉高至20%。

陳俊宏也點出，新制上路後，繳納稅額增加多少的最大關鍵就是「房地比」，以兩個成交案為例，第一個是台北市中山區B大樓，以總價1700萬元賣掉，房地筆約13%、房屋所得稅額估算約44萬元，較新規定上路前，大增1.56倍。第二個案例則是新北市板橋區C大樓，以總價1300萬元賣出，房地比約45%、e估算所得稅額約117萬元，較上路前大增3.43倍。

房地比認定 成影響稅額關鍵

所得稅額會出現如此大的差異，陳俊宏分析，因20年上下的電梯大樓或是「精華區小宅」的房屋評定現值仍高、土地持分小，造成新制上路後影響較大；至於雙北精華區常見的無電梯公寓買賣，雖然有機會超過高價宅門檻，但普遍屋齡達30年以上，使房屋殘值低，衝擊有限。

最後，他提醒，高價宅追加的「每坪單價」門檻並不包含車位，因此屋主們出售的房屋若有停車位，應於合約書上確認車位面積與車位價格，才不會隔年要繳稅時，才發現自己竟然要用高價宅標準計算售屋所得額。

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