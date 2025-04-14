黑松食品歡慶100歲 買黑松產品抽百萬豪車及日圓旅遊金

黑松食品歡慶創立百年，推出全台限量3000組的「黑松100週年紀念禮盒」，內含兩罐「黑松沙士－黑松 100 週年紀念罐」，以及超限量「黑松沙士造型悠遊卡」。 （黑松提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕國民品牌黑松（1234）食品歡慶創立100週年，即日起以「黑松100轉動．感動」為主題，推出限量版「黑松沙士－黑松100週年紀念罐」，及購買黑松商品任1瓶，掃描瓶蓋內 QR CODE 或至活動官網以 LINE 帳號綁定黑松會員並登錄瓶蓋序號，就有機會抽中百萬豪車及百萬日圓旅遊金。

黑松表示，限量版「黑松沙士－黑松100週年紀念罐」！時尚瘦長罐身設計，運用經典「王冠」瓶蓋商標喚起消費者的回憶，結合松針意象與八菱鏡圖，詮釋「轉動．感動」的理念，傳遞透過每一次轉開瓶蓋，都能感受到美好與歡樂的寓意。

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黑松更推出全台限量3000組的「黑松100週年紀念禮盒」，內含兩罐「黑松沙士－黑松 100 週年紀念罐」，以及超限量「黑松沙士造型悠遊卡」，迷你版黑松沙士更是萌度破表，瞄準收藏迷，4 月 16日起在家樂福限定獨家販售。

黑松並與插畫家「馬賽 Kyo」合作，透過馬賽童趣、活潑的筆觸打造出繽紛趣味的「黑松時光地圖」，地圖中納入100年以來重要的黑松記憶，包含黑松公司前身「進馨商會」、柑仔店外的「黑松琺瑯招牌」、台北的經典地標「黑松廣告塔」。

以及黑松沙士、黑松汽水等旗下產品也化身可愛插畫出現在地圖中，讓消費者跟著黑松的腳步，坐上時光機進入地圖中的場景，只要上傳個人照即可隨機穿越至過去的台灣街頭，出現在黑松歷史照片中開啟一場復古潮旅。

點擊地圖中的地標還能了解黑松 100 年來的趣味故事與知識，進一步挑戰「黑松小故事知識王」，測試自己對經典國民品牌－黑松的了解，即日起至5月27日15點59分，凡完成「時光穿越機」及「黑松小故事知識王」任一數位體驗互動（互動內容可重複參加），並綁定黑松 LINE 官方帳號，即有機會抽中Apple iPhone 16 128G、Apple Watch Series 10 42mm 鋁金屬 GPS等好禮。

即日起至5月27日15點59分，於全通路購買指定黑松商品任一瓶，掃描瓶蓋內 QR CODE 或至活動官網以 LINE 帳號綁定黑松會員並登錄瓶蓋序號，不僅可立即抽「百萬日圓旅遊金」、「百萬韓元旅遊金」、「千張電子禮券」，以及抽百萬豪車 LEXUS LBX Active+。

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