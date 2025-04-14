看好製造業用電需求大增 新光投信推出美國電力基建ETF

看好川普政策讓製造業回流美國，美國整體用電需求走高，新光投信推出100%投資美國電力產業的美股ETF。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕看好隨世界各國響應川普政策讓製造業回流美國，美國整體用電需求走高，2026年美國電力基建資本支出估將上看6兆新台幣，新光投信推出全市場第一檔100%投資美國電力產業的美股ETF，4月24日開募。

新光投信總經理陳文雄表示，新光美國電力基建ETF（009805）鎖定美國電力基建產業，追求「美利堅」投資主流：「美」代表純美國、是業界第一檔100%純粹美國電力ETF；「利」表示看好未來美國電價年年漲升利、基建設備升級利、以及川普政策推進利；「堅」是形容美國電力企業股性堅固，長期投資具耐震、抗波動、抵禦股災，甚至能減緩市場黑天鵝事件衝擊。

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009805經理人劉恆誌表示，009805成分股投資範圍涵蓋美國電力上中下游產業，不僅可以涵蓋完整美國電力產業鏈外，更掌握美國本土電價年年調漲趨勢、和電力企業的資本支出年年成長商機。

根據美國勞工統計局統計資料顯示，美國從1980年以來，電價累積漲幅高達237.7%，升幅已超越汽油。

劉恆誌表示，電力是美國實體經濟的硬需求，隨世界各國響應川普政策讓製造業回流美國後，美國整體用電需求還會走高，電力企業資本支出增幅有望繼續向上攀升，預估2026年美國電力基建資本支出將上看6兆新台幣。

新光投信量化投資部主管詹佳峯指出，電力是生活必需品，剛性需求十分明顯，尤其是當前AI軟、硬體需求噴發，世界各國紛紛投入鉅資大興AI資料中心等基礎建設。

據了解，目前一般民眾使用1次ChatGPT提問，所需的耗電量是傳統使用Google搜尋1次的300倍，如果1億人口每日使用ChatGPT10次，將消耗約3億瓦特的用電量，顯示AI資料中心成吃電怪獸，電力成為AI發展之母，沒電力的話，AI也萬萬不行。

新光投信指出，美國龐大的電力需求，不斷推動電價上漲，成為電力企業股價成長催化劑；從股市表現來看，美國電力指數近5年累積報酬率達16.9%，贏過全球電力指數的6.6%，也打敗歐洲、日本等其他市場電力指數，展現未來美國電力基建產業，正默默從2025年美國股市亂局中崛起。#

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