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股匯同飆！新台幣早盤勁揚2.57角 升破32.5元關卡

2025/04/14 12:10

股匯同飆！新台幣早盤勁揚2.57角，升破32.5元關卡（記者陳梅英攝）股匯同飆！新台幣早盤勁揚2.57角，升破32.5元關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美國川普政府關稅政策不斷轉彎，還即將對半導體展開調查，惟電子產品暫時豁免於對等關稅之外，仍激勵台股與亞洲股市全面大漲，加上市場對於美國資產信心動搖，美債、美元持續遭到拋售，資金匯回下，新台幣早盤勁揚逾2角、一舉升破32.5元大關，最高觸及32.448元，創下4個月新高。

中午暫時收在32.52元、升值1.85角，台北外匯經紀公司爆出22.4億美元巨額成交量。

新台幣匯價在4月以來隨美國對等關稅政策變化，先是跌落谷底，最低觸及33.275元，改寫9年新低，隨後在美元崩跌下，新台幣連續幾日陡升，上週勁揚3.83角，今年以來匯價由貶轉升，今早更一舉升破32.5元大關，半個月來台幣高低波動達8.27角，也使央行從「阻貶到阻升」。

觀察主要亞幣走勢，日圓上週五一度衝上142.06兑1美元，為去年9月以來新高，今早先是回落至144.04，現在又回到142.24價位。

人民幣受惠於國際美元大幅走貶，加上中國人行管控匯價，人民幣離岸價一度升破7.3兑1美元，目前又回到7.317。

在川普關稅政策尚未底定前，市場消息紛雜，金融市場波動仍然劇烈，未來一週除持續觀察政策變化外，市場也關注美國聯準會官員本週公開活動中對於關稅、經濟、通膨、就業等議題看法以及美國零售銷售等多項經濟數據表現。

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