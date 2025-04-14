美中領導人遲遲無法通話 白宮：錯在北京選擇了報復

美國與中國互相叫陣提高關稅，導致雙邊緊張情勢持續升級，兩國領導人是否會通話備受外界關注。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，川普總統目前還沒有與中國國家主席習近平通話的計畫。CNN則披露，華府認為是中國選擇了報復，並進一步升級貿易戰，所以必須由習近平主動致電尋求通話。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國與中國互相叫陣提高關稅，導致雙邊緊張情勢持續升級，兩國領導人是否會通話備受外界關注。但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）受訪表示，川普總統目前還沒有與中國國家主席習近平通話的計畫。美國《有線電視新聞網》（CNN）則披露，華府認為是中國選擇了報復，並進一步升級貿易戰，所以必須由習近平主動致電尋求對話。

葛里爾4月13日接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）「面對全國」（Face the Nation ）節目訪問，主持人布瑞南（Margaret Brennan）詢問，川普政府目前是否開放了與北京的任何溝通管道，川普和習近平是否有任何通話的計劃？

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葛里爾回答：「目前，我們還沒有這方面的計劃，這個問題確實屬於領導人層面。4月2日之前，我與我的（中方）同行進行了一次對話，4月2日以來，其他人也進行了對話。正如川普總統所說的那樣，我們預計在某個時候能與他們進行對話。」

格里爾4月11日接受《福斯新聞》訪問時表示，美國尚未啟動與北京的貿易談判，被問及美中是否進行過任何討論時，葛里爾回答說，「目前還沒有」。

川普總統在4月7日曾要求中國撤銷對美國的報復性關稅，否則美國除了提高對中國的關稅外，還將終止所有與中國的談判。

葛里爾在CBS的訪訪中表示，目前的情況是中國選擇了報復，而許多其他國家卻表示，不會選擇報復，而是想與美國談判。

CNN在4月13日披露，川普正在等待習近平的電話，川普告訴他的團隊，中國必須率先採取行動，因為白宮認為是中國選擇了報復性關稅，進一步升級貿易戰。

川普的這個立場已向中國傳達了大約2個月，川普團隊明確告知中國官員，習近平應該要求與川普通話。但據3位熟悉官方通訊的消息人士透露，北京當局一再拒絕安排領導人層級的通話。

川普團隊認為，其中一個障礙是習近平不想被視為軟弱，因此不願主動採取行動並與美國進行談判。

川普設想與中國達成一項大協議，增加對美國出口，打擊類鴉片毒品芬太尼輸出，並為美國用戶重組TikTok，聲稱中國會接受這個提議。川普在上週的白宮活動中表示

：「中國希望達成協議。他們只是不知道該怎麼做，中國國家主席習近平是個驕傲的人。」

但數月來，美中領導人一直各自為政，兩國的提議均未得到回應，導致兩國關係惡化。一位白宮高級官員表示，在美中陷入僵局期間，白宮試圖優先與日本、南韓和越南達成貿易協議，以向中國施壓。

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