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買30年以上老公寓 「古都」台南市意願最低

2025/04/14 11:17

雙北市老公寓坪數實在、稅賦甚低，且成交單價、總價又比較低，堪稱是首購族成家的救星。（記者徐義平攝）雙北市老公寓坪數實在、稅賦甚低，且成交單價、總價又比較低，堪稱是首購族成家的救星。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕老屋占比太高，加上與新屋有著明顯價差，也讓部分購屋預算有限的民眾，只好選擇入手30年以上的高齡住宅。根據房仲業者調查，六都加新竹縣市，願意買30年以上老屋的比率，竟是「百年古都」台南市最低，僅16%，反觀台北市、新北市各約30%、32%，為七都中少數買老屋意願逾3成的都會區。

根據永慶房產集團最新民調，六都加新竹縣市對於逾30年老屋的購屋意願，台中市、台南市均不到2成，分別約17%、16%，桃園市、新竹縣市以及高雄市各約22%、25%以及23%。永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，雙北市因房價負擔相對沉重，因此，有較高比率的受訪者願意買屋齡總價門檻較低的老公寓。

房市專家何世昌表示，即便近兩年全國新屋完工數量達到十餘年來高峰，屋齡一年內新屋供給不低，但因總住宅存量基數不斷上升，已突破900萬宅，才使得新屋占比遭到壓縮。而此數據透露出老屋比率十分驚人，居住安全問題將是國人心頭之患。

不過，雙北市老公寓坪數實在、稅賦甚低，且成交單價、總價又比較低，堪稱是首購族成家的救星。不過，近幾年裝潢成本十分高昂，30坪全室裝潢動輒要價二百萬元，若變更格局費用更高。除購屋款外，想買老屋的民眾應仔細計算裝潢成本，以免不敷支出。

進一步詢問受訪者對於買老公寓害怕遇到的多個問題，逾6成擔心建築結構安全以及耐震能力，逾4成則也很在意水電管線老化、壁癌或漏水等問題。

小標：買老屋 逾6成擔心結構安全

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，受訪者中雙北市買老公寓意願較高，主因房屋老化現況無解，尤其台北市沒有重劃區題材，都更、危老進度則相對有限，多半房價負擔能力有限的民眾只能認命接受老宅。＃

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