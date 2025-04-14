晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》茂迪：積極開拓歐洲市場 股價大漲

2025/04/14 11:24

茂迪總經理葉正賢（左三）表示，協同台灣太陽能支架製造商景欣參加東歐綠色能源展（Green Energy EXPO in East European）。（業者提供）茂迪總經理葉正賢（左三）表示，協同台灣太陽能支架製造商景欣參加東歐綠色能源展（Green Energy EXPO in East European）。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕無畏川普政策反覆變化，太陽能廠茂迪（6244）總經理葉正賢表示，協同台灣太陽能支架製造商景欣參加東歐綠色能源展（Green Energy EXPO in East European），持續開拓國際市場；茂迪今股價開高走高，截至10:55分為止，茂迪股價上漲1.45元、暫報18.15元、漲幅達8.68%，成交量超過1200張。

茂迪日前法說會表示，今年主打高利基N型TOPCon產品與建築用BHPV太陽能模組，主要應用於智慧淨零建築的彩色模組、採光罩模組、可彎曲模組、陽台護欄與輕量型模組等開拓另一市場，不與紅海市場競爭，走出屬於自己的路。

葉正賢指出，茂迪與景欣一起前進東歐，開拓當地市場且已取得一定成效，此次參展除持續穩固當地原有客戶外，也與當地台商共同開發在農業以及公路方面的應用；同時，茂迪今年太陽能電廠也與泓德能源（6873）旗下星星電力合作，發電量將轉給星星電力轉供企業用戶，期待能挹注更多收入。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財