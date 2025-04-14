焦點股》茂迪：積極開拓歐洲市場 股價大漲

茂迪總經理葉正賢（左三）表示，協同台灣太陽能支架製造商景欣參加東歐綠色能源展（Green Energy EXPO in East European）。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕無畏川普政策反覆變化，太陽能廠茂迪（6244）總經理葉正賢表示，協同台灣太陽能支架製造商景欣參加東歐綠色能源展（Green Energy EXPO in East European），持續開拓國際市場；茂迪今股價開高走高，截至10:55分為止，茂迪股價上漲1.45元、暫報18.15元、漲幅達8.68%，成交量超過1200張。

茂迪日前法說會表示，今年主打高利基N型TOPCon產品與建築用BHPV太陽能模組，主要應用於智慧淨零建築的彩色模組、採光罩模組、可彎曲模組、陽台護欄與輕量型模組等開拓另一市場，不與紅海市場競爭，走出屬於自己的路。

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葉正賢指出，茂迪與景欣一起前進東歐，開拓當地市場且已取得一定成效，此次參展除持續穩固當地原有客戶外，也與當地台商共同開發在農業以及公路方面的應用；同時，茂迪今年太陽能電廠也與泓德能源（6873）旗下星星電力合作，發電量將轉給星星電力轉供企業用戶，期待能挹注更多收入。

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