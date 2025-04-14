焦點股》技嘉：顯卡族群歡呼 回神大漲

技嘉上午10時48分股價暫報217元，漲幅7.67%，成交量6221張。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國對等關稅壓力緩解，台灣出貨的電競AI PC、主機板等產品綜合稅率大幅下調，帶動顯卡族群歡呼，今日盤中股價全面上揚，其中，大廠技嘉（2376）上午10時48分暫報217元，漲幅7.67%，成交量6221張。

除了技嘉之外，大廠微星（2377）同一時間股價暫報137元、漲幅7.87%，華擎（3515$股價暫報165.5元、漲幅5.75%；其他二線板卡廠方面，承啟（2425）暫報30.5元、漲幅5.35%，撼訊（6190）暫報57.8元、漲幅9.06%，麗臺（2465）暫報47.6元，漲幅5.08%。

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供應鏈試算，從台灣、越南、印度對美國出口所有的電子產品與伺服器，在90天的貿易談判期間，綜合稅率普遍落在0至10%，儘管美國對於不同廠商而言，可能並非最大的AI PC或伺服器營收主力來源，但仍將把握第2季度加快出貨腳步，向美國發貨艙或客戶保持一定程度的成品庫存水位，加以完善避險機制。

技嘉則預估，集團第2季營運將優於第1季表現，雖然下半年還要繼續觀察全球政經局勢變化，但初估2025全年業績仍然可望成長雙位數百分比。目前仍以輝達（NVIDIA）H系列伺服器為營收主力，而最新一代的GB200伺服器則已陸續送交客戶進行測試，下一代的GB300、GB10伺服器則目標從第3季起逐步向市場供應。

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