晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》技嘉：顯卡族群歡呼 回神大漲

2025/04/14 11:22

技嘉上午10時48分股價暫報217元，漲幅7.67%，成交量6221張。（資料照）技嘉上午10時48分股價暫報217元，漲幅7.67%，成交量6221張。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國對等關稅壓力緩解，台灣出貨的電競AI PC、主機板等產品綜合稅率大幅下調，帶動顯卡族群歡呼，今日盤中股價全面上揚，其中，大廠技嘉（2376）上午10時48分暫報217元，漲幅7.67%，成交量6221張。

除了技嘉之外，大廠微星（2377）同一時間股價暫報137元、漲幅7.87%，華擎（3515$股價暫報165.5元、漲幅5.75%；其他二線板卡廠方面，承啟（2425）暫報30.5元、漲幅5.35%，撼訊（6190）暫報57.8元、漲幅9.06%，麗臺（2465）暫報47.6元，漲幅5.08%。

供應鏈試算，從台灣、越南、印度對美國出口所有的電子產品與伺服器，在90天的貿易談判期間，綜合稅率普遍落在0至10%，儘管美國對於不同廠商而言，可能並非最大的AI PC或伺服器營收主力來源，但仍將把握第2季度加快出貨腳步，向美國發貨艙或客戶保持一定程度的成品庫存水位，加以完善避險機制。

技嘉則預估，集團第2季營運將優於第1季表現，雖然下半年還要繼續觀察全球政經局勢變化，但初估2025全年業績仍然可望成長雙位數百分比。目前仍以輝達（NVIDIA）H系列伺服器為營收主力，而最新一代的GB200伺服器則已陸續送交客戶進行測試，下一代的GB300、GB10伺服器則目標從第3季起逐步向市場供應。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財