美關稅政策恐重創汽車產業 加國工人憂全家生計受影響

美國總統川普宣布對銷往美國的汽車課徵25%的關稅，加拿大日前也展開回擊，將對部分美國汽車課徵25%進口關稅。（法新社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）宣布對銷往美國的汽車課徵25%的關稅，對各國汽車產業造成重大衝擊，加拿大日前也展開回擊，將對部分美國汽車課徵25%進口關稅，加拿大福特汽車工人查德勞頓（Chad Lawton）表示，汽車工人的生計將會產生影響。

據《BBC》 報導，加拿大人普遍對川普課徵關稅表示不認同，汽車工人查德指出，川普認為加拿大竊取美國汽車工業，這個說法是錯誤的，這些工作原本就是屬於加拿大人，是他們辛苦發展多年才能有如今的規模。同為福特汽車工人的查德妻子凱瑟琳勞頓（Kathryn Lawton）則擔憂，不僅自己與丈夫，就連他們的孩子也是從事汽車相關產業，這些關稅將會影響他們的生活。

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未來邊界聯盟（Future Borders Coalition）執行總監道森（Laura Dawson）表示，關稅可能讓整個行業發生動盪，美國課徵關稅過程複雜，過境汽車需要對每個零件進行成分檢查，包含原產地、生產成本等，如果材質包含鋼或鋁，則需要追朔這些金屬的來源，整體成本將會進一步提高。

此外，由於4月28日為加拿大聯邦大選，關稅問題將會是影響本次結果的重大因素，新任加拿大總理卡尼（Mark Carney）承諾提撥20億加幣（約新台幣468.48億元）的補助款用以提高產業競爭力與保障就業。保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）則表示會取消加拿大汽車的銷售稅，並提供受關稅影響公司補助。

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