川普關稅引爆「3高危機」！聯準會三把手給驚人數據

聯準會官員警告川普關稅恐引爆「3高危機」。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅引爆「3高危機」！有聯準會三把手稱號、紐約聯邦準備銀行行長威廉斯（John Williams）發出重磅警告，川普政府的高關稅政策可能引發通膨飆升至4%、失業率從4.2%攀升至5%，與經濟失速，GDP增速恐跌破1%的「3高危機」。

外媒報導，威廉斯在波多黎各商會的演講中直言，受關稅和移民政策拖累，美國面臨「3高危機」。

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威廉斯預測，新關稅將推動PCE物價指數（聯準會核心通膨指標）從當前2.5%跳漲至3.5%-4%。儘管長期通膨預期尚穩定，但他強調必須嚴防預期"脫錨"，避免重蹈歷史覆轍。

短期通膨預期的上升，已引發市場不安，而聯準會的首要任務就是確保長期通膨預期牢牢鎖定在2%的目標附近。

不僅通膨飆升，經濟面臨失速危機，考慮到移民減少導致勞動力增長放緩，以及關稅帶不確定性，正在擾亂全球供應鏈，抑制企業投資信心，實際國內生產毛額（GDP）增長可能會較去年大幅放緩，並「略低於1%」

而失業率將上升到4.5%至5%之間。

威廉斯認為，經濟並非會陷入停滯性通膨，做為經歷過70年代的經濟學家，知道1970年代和1980年代初的停滯性通膨是什麼樣。那是1個失業率和通膨雙雙突破10%的恐怖景象，如今聯準會擁有更完善的政策工具，和更清晰的目標定位，通過維持適度限制性利率政策，完全有能力避免歷史重演。

威廉斯強調，當前貨幣政策處於"精準平衡"狀態，短期內，聯準會將維持利率在較高水平以壓制通膨，長期來看，政策制定者會保持足夠靈活性，根據經濟數據變化及時調整策略。我們正密切監控形勢，他表示，但絕不會讓歷史悲劇重演。這場由關稅引發的經濟風暴，或將成為考驗聯準會智慧的最大挑戰。

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