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「川普關稅」步上1971年「尼克森衝擊」後塵？專家給一致看法

2025/04/14 12:59

專家表示，「川普衝擊」正在重演1971年「尼克森衝擊」，不僅美元將迎來歷史挑戰，長期經濟痛苦恐持續數年。（歐新社）專家表示，「川普衝擊」正在重演1971年「尼克森衝擊」，不僅美元將迎來歷史挑戰，長期經濟痛苦恐持續數年。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普關稅政策大棒下，不僅對全球金融市場造成衝擊，同時也讓投信人對美國資產失去信心，專家表示，「川普衝擊」正在重演1971年「尼克森衝擊」，不僅美元將迎來歷史挑戰，長期經濟痛苦恐持續數年。

外媒報導，「尼克森衝擊」不僅未能達到預期目標，還是上世紀70年代美國嚴重通膨的關鍵推手，推動投資人將資產配置轉向黃金和實體資產以保值，企業和儲戶也越來越多地將活動從銀行轉移到債券市場。

美國前財長薩默斯表示，如今市場擔憂，川普的關稅大棒，有可能會讓尼克森1971年金融震盪再度重演，美元將迎來歷史性挑戰。

而有新聯準會通訊社之稱、華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）在上週四（10日）發表文章中明確提出了這個觀點，美國正試圖親手推翻自己構建的全球貿易秩序，開啟一個充滿不確定性的時代。他認為，如果這些關稅政策長期實施，影響可能堪比1971年尼克森總統放棄金本位制的決定，後者終結了美國與二戰盟國共同確立的戰後金融架構。

另Oliver Wyman副董事長Huw van Steenis也在週末文章中直指，這段歷史相似性。當時尼克森讓美元脫離金本位（1種貨幣制度），實施了10%的進口關稅，並引入了臨時的價格管制。

Steenis認為，「尼克森衝擊」不僅未能達到預期目標，還導致了商業信心的喪失，並帶來了停滯性通膨。尼克森的價格和工資控制措施嚴重失敗，引發了商品短缺，並助長了工資，這整個事件是導致70年代美國嚴重通膨的關鍵推手。

Steenis表示，就像川普關稅一樣，尼克森的措施也是為了逼迫各國改變貿易條款，以幫助減少美國的貿易逆差。時任財政部長康納利對尼克森的表述，與目前政府的貿易邏輯驚人地相似：「總統先生，我的理念是，所有外國人都想壓榨我們，而我們的工作就是先壓榨他們」。

隨著美元指數從1月13日盤中高點110.18點跌至100.10點，累計跌幅達9.1%，投資人開始重新檢視投資策略。根據Steenis的分析，1970年代「尼克森衝擊」後的通膨痛苦，促使金融行為和金融監管發生了巨大變化。

投資者將資產配置轉向黃金和實體資產以保值，與此同時，企業和儲戶越來越多地將資產從銀行轉移到債券市場。自那時起，銀行貸款佔經濟總借貸的市佔一直在下降。簡言之，現代金融體係正是在1970年代初期被鍛造出來的。

Steenis認為，如今我們可能正在目睹類似的市場轉變。

一些投資者已開始離開美國，市場正在重新評估美元作為儲備貨幣的地位，並處於快速的去美元化過程中。以往美元作為避險資產往往受益於市場波動，但目前美股、美債與美元同時遭到拋售，顯示投資人對美國資產失去信心。

Steenis表示，尼克森為期4個月的徵稅，或許有助於促進美元升值，但未能達到預期目標，對進口也未產生明顯影響。然而，此舉帶來的經濟衝擊波卻持續了數十年，甚至歐元的誕生也源自於此。

Steenis認為，接下來是否會出現數位歐元或更深層的歐洲資本市場，仍尚未可知，但歷史顯示這一最新衝擊的後果，可能也將持續多年。

Steenis進一步指出，在今天的超金融化世界中，債券市場可以比1971年時更快地迫使政治人物改變政策。1971年，尼克森的關稅透過史密森尼安協議在４個月後被取消，但今天市場反應可能更加迅速和劇烈。

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