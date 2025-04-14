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「絕不屈服」川普新關稅 路透：傳中國下令外交與商務部門全面取消休假

2025/04/14 09:56

美中貿易緊張局勢再度升溫。隨著美國總統川普宣布新一輪對中關稅，中國政府已下令外交與商務部門全面取消休假、進入「戰時狀態」，準備迎接一場全面貿易對抗。（路透）美中貿易緊張局勢再度升溫。隨著美國總統川普宣布新一輪對中關稅，中國政府已下令外交與商務部門全面取消休假、進入「戰時狀態」，準備迎接一場全面貿易對抗。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易緊張局勢再度升溫。隨著美國總統川普（Donald Trump）宣布新一輪對中關稅，中國政府已下令外交與商務部門全面取消休假、進入「戰時狀態」，準備迎接一場全面貿易對抗。

據多位知情人士向路透社透露，中共中央已啟動全面動員，由宣傳部門主導輿論戰略，強化對內團結訊息。官方社群帳號發布前中共領導人毛澤東「我們絕不屈服」的歷史影片，釋放堅定反擊信號。中國財政部則公開表示，對美商品關稅已達125%，未來將不再跟進美方的額外關稅措施，並批評美國的策略是個「笑話」。

中方反制手段包括對約60家美國企業實施限制措施，並收緊稀土出口。國內同時展開經濟戰備，強化消費內需。上海復旦大學國際關係專家趙明昊指出，「真正的戰場在國內，而不是雙邊談判」，中國正積極推動經濟模式轉型，減少對出口的依賴。

美中溝通管道目前幾乎陷入停擺。與川普第一任期不同，如今雙方缺乏有效對話機制。中國駐美大使謝鋒一度嘗試與川普盟友、特斯拉執行長馬斯克聯繫未果。中國外交部長王毅欲與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會晤也遭拒。北京方面更召回多位駐外高層官員返國參加特別會議，研擬統一反應策略，並主動向其他受美關稅影響的國家發函，意圖建立抗美聯盟。

白宮則表示，希望中國派遣具實權的經貿官員而非外交高層與美方磋商。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示「目前無與中國接觸」，川普則強調希望直接與中國國家主席習近平談判，並在社群平台上放話稱「中國玩錯了，他們慌了」，暗示北京渴望協議卻「不知道該怎麼談」。

回顧過往，北京曾試圖透過高層外交維繫「雙贏」關係。中國副總理韓正甚至出席川普就職典禮，展現友好姿態。但隨著雙方對抗升高，中國政府已公開呼籲國人勿恐慌，並推動家庭消費以因應潛在經濟衝擊。官媒《人民日報》亦發表評論，呼籲民眾保持冷靜、信任國家戰略。

美方則將責任歸咎於中國，批評其長年藉助全球商業體系，創造龐大順差。川普政府一名官員指出：「我們已明確表示，樂見實質對話，但不會為了對話而對話。」

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