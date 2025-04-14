台股盤中》台積電上沖下洗900元失守 2萬點曇花一現

台積電上沖下洗900元失守，2萬點曇花一現（記者方賓照攝）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到川普對智慧型手機、半導體等關稅豁免激勵，美股4大指數上週五全面反彈，週一美期指續登高，亞股也全面反彈，不僅日股強彈逾2%，韓股也漲逾1%，而台股在台積電開高走高，重返900元帶動，指數一度大漲近500點，重返20000萬大關，不過，在台積電賣單湧入，股價翻黑，指數漲點一度只剩百餘點，所幸在台積電盤中又回到平盤附近，大盤指數漲點又擴大到300餘點，20000點曇花一現。

台股週一在台積電開盤漲6元，指數開高，在電金傳齊揚下，盤面一片紅通通，上市公司上漲逾850家，加上台積電股價重返900元，一度回到903元，指數開高走高，漲近500點，重返20000萬點，觸及20023點，不過，台積電重返900元，賣單釋出，股價一路向下，早盤一度回測880元，跌9元，在台積電股價上沖下洗，大盤指數也跟著震盪，早盤一度漲點回剩百餘點。

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不過，盤中隨著台積電股價再度翻紅，指數漲點擴大，回到300餘點，指數力守19800點之上。

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