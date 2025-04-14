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焦點股》台積電：關稅變變變 900元得而復失

2025/04/14 10:01

焦點股》台積電：關稅變變變 900元得而復失台積電股價今9百元得而復失。
（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統川普關稅不斷變化，繼對等關稅喊暫停之後，又傳出豁免特定電子產品的關稅，儘管又被川普推翻，但仍激勵台積電（2330）今股價重返9百元大關，隨即向下修正，截至10點00分，報886元，下跌4元。

美國海關與邊境保護局（CBP）11日公告，將豁免電腦、智慧型手機，半導體設備及晶片等特定電子產品關稅。被市場解讀對半導體是利多，尤其蘋果的 iPhone、iPad、Mac、手錶等產品將不受「對等關稅」的影響。

不過，川普13日在社群發文駁斥「關稅豁免」是假新聞，指出沒有任何國家能逃脫對美國不公平貿易逆差，以及非貨幣關稅壁壘的責任，尤其是中國。

川普強調，海關及邊境保護局11日針對電腦、智慧手機和半導體裝置的公告並未「豁免」，這些產品仍適用現有的20%關稅，將採「歸類方式」，他預告，政府將啟動國安關稅調查，全面檢視半導體及整個電子產品供應鏈。

台積電上周五收889元，外資大買1.46萬張。截至目前為止，外資雖下修台積電的目標價，但仍維持買進評等。台積電將於17日召開線上法說會，預期關稅對產業及營運影響將是外資法人最關切的問題。

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