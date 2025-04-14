達利歐警告：美國將面臨「比經濟衰退更糟糕」的局面

億萬富翁、橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）警告，美國恐將面臨比經濟衰退更糟糕的情況。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富翁、橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）週日（13日）表示，美國經濟已接近衰退邊緣，並警告若處理不好，美國恐將面臨比經濟衰退更糟糕的情況。

綜合媒體報導，達利歐週日接受全國廣播公司（NBC）訪問時指出，美國總統川普關稅政策正在造成市場不穩定，並使美國企業和全球貿易夥伴難以依賴美國。

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達利歐稱，目前我們正處於決策點，美國經濟已非常接近衰退，但最令他擔心的不是美國經濟陷入衰退，而是出現比經濟衰退更糟糕的情況，這包括環球貿易中斷、美國債務增加以及新興強權徹底改變二戰以來的國際經濟及地緣架構。達利歐認為，最壞情況下，世界秩序將由以美國為主導變為2大體系的秩序。

對於能否阻止比經濟衰退更糟糕的事情發生，達利歐認為將取決於白宮如何從戰略上處理川普最終目標：對全球貿易結構進行大規模重組。

達利歐也呼籲美國國會，將聯邦赤字削減至國內生產總值（GDP）的3%以內，認為若不解決債務及財赤，美國面對的問題遠不止衰退，而是美元地位受衝擊，對貨幣體系造成的衝擊比1971 年美國取消金本位及2008年金融海嘯還嚴重。

但儘管如此，達利歐表示，如果美國立法者共同努力削減赤字，並且美國避免在全球舞台上發生衝突和低效率政策，上述相關問題是可以避免的。

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