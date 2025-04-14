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便宜治百病 老屋占比逐年攀高

2025/04/14 09:23

老屋購買門檻較低，成為高房價環境下的一帖解方。（記者徐義平攝）老屋購買門檻較低，成為高房價環境下的一帖解方。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第四季，全國每1.81戶房屋就有一戶屋齡超過30年，再觀察10年來，聯徵中心發布27年以上老屋的交易占比，2015年時占比約23%，但到了2020年占比拉高至26%，2024年更衝高至28%。

房市專家何世昌分析，老屋雖然有建物結構安全的疑慮，加上屋況普遍較差，但有一句俗話是「便宜治百病」，老屋購買門檻較低，成為高房價環境下的一帖解方。另一方面，老屋的存量和委售量較多，成交占比自然會放大，這種現象並不等於民眾喜愛買老屋，可能更多是不得已的選擇。

台灣老屋比率拉高主要有二，其一是重建、建物新陳代謝的速度過慢，舊屋庫存過高，尤其是60年代到90年代台灣高速都市化所製造的房屋供給量過於龐大，其次是房市結構轉變、建商鎖定郊區、重劃區等大量土地供給的區域推新案，乃至中、南部新興聚落的動能強，也間接排擠老屋重建的投入。

房市修正階段 加碼老屋重建措施

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛建議，政府應把握目前房市修正時機，加碼利用獎勵措施、貸款限制鬆綁等既有工具，強化民間投入都市活化的誘因。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，老房子公設比較低，實用空間相對實在，尤其地處雙北市捷運站周邊或者市中心都有穩定買氣，再加上雖時間變遷超過30年的房子越來越多，但在大台北以外可能還是要有電梯的中古大樓，較容易受到青睞。

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