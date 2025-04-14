晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美商務部長說「這句話」! 旅美學者示警 : 對台灣是「戰略警訊」

2025/04/14 10:04

川普發文打臉豁免關稅，旅美學者分析，對台灣是警訊。（路透）川普發文打臉豁免關稅，旅美學者分析，對台灣是警訊。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在自家媒體發文指出，沒有宣佈任何關稅豁免，而商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也表示，「幾乎所有半導體都是在台灣生產，然後在中國完成加工」。對此，旅美學者翁履中示警，「該言論對台灣是一項戰略警訊」，此發文引發市場討論。

川普發文打臉豁免關稅，指相關產品仍舊適用現有的20%芬太尼關稅，只是歸類方式有所變更並指責媒體報導不實，批評「假新聞」刻意誤導公眾，直言「沒有任何國家能逃脫不公平貿易逆差和非貨幣關稅壁壘的責任」，尤其是中國。

翁履中指出，上週五白宮在晚間對半導體與科技產品宣布「互惠關稅」豁免，但不到48小時，川普政府就立刻轉調口風，讓本因白宮宣布豁免而稍感寬心的科技業者與投資人，再次陷入混亂。

他分析，盧特尼克的說法透露出川普政府內部鷹派力量再度主導局勢，尤其是盧特尼克公開主張，美國應強制將包括半導體與藥品等戰略產品生產「回流」美國，並明言「這些行業關稅是不可談判的」，反映出川普政府正準備啟動更具侵略性的經濟民族主義路線。

翁履中強調，美國不再僅是針對中國的產業依賴，而是要重構整個科技供應鏈，連台灣都被納入「需重新在地化」的目標中。台灣半導體業若想根留本土，勢必面臨越來越大的地緣政治壓力與產業政策挑戰。

且，從這波變局可以看出，川普政府將不會停止對科技與關鍵產業的掌控慾望，這場看似貿易政策的調整，更深一層是圍繞美中競爭、供應鏈主導權與地緣政治的全方位較量。

翁履中認為，未來幾個月，勢必還會有更多轉折，市場、盟友與對手都必須繃緊神經。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財