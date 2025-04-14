美商務部長說「這句話」! 旅美學者示警 : 對台灣是「戰略警訊」

川普發文打臉豁免關稅，旅美學者分析，對台灣是警訊。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在自家媒體發文指出，沒有宣佈任何關稅豁免，而商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也表示，「幾乎所有半導體都是在台灣生產，然後在中國完成加工」。對此，旅美學者翁履中示警，「該言論對台灣是一項戰略警訊」，此發文引發市場討論。

川普發文打臉豁免關稅，指相關產品仍舊適用現有的20%芬太尼關稅，只是歸類方式有所變更並指責媒體報導不實，批評「假新聞」刻意誤導公眾，直言「沒有任何國家能逃脫不公平貿易逆差和非貨幣關稅壁壘的責任」，尤其是中國。

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翁履中指出，上週五白宮在晚間對半導體與科技產品宣布「互惠關稅」豁免，但不到48小時，川普政府就立刻轉調口風，讓本因白宮宣布豁免而稍感寬心的科技業者與投資人，再次陷入混亂。

他分析，盧特尼克的說法透露出川普政府內部鷹派力量再度主導局勢，尤其是盧特尼克公開主張，美國應強制將包括半導體與藥品等戰略產品生產「回流」美國，並明言「這些行業關稅是不可談判的」，反映出川普政府正準備啟動更具侵略性的經濟民族主義路線。

翁履中強調，美國不再僅是針對中國的產業依賴，而是要重構整個科技供應鏈，連台灣都被納入「需重新在地化」的目標中。台灣半導體業若想根留本土，勢必面臨越來越大的地緣政治壓力與產業政策挑戰。

且，從這波變局可以看出，川普政府將不會停止對科技與關鍵產業的掌控慾望，這場看似貿易政策的調整，更深一層是圍繞美中競爭、供應鏈主導權與地緣政治的全方位較量。

翁履中認為，未來幾個月，勢必還會有更多轉折，市場、盟友與對手都必須繃緊神經。

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