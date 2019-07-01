晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普今說明晶片關稅 最重者恐課逾100％

-0001/11/30 00:00

晶片業正嚴陣以待，並推演川普晶片關稅三套劇本。（彭博）晶片業正嚴陣以待，並推演川普晶片關稅三套劇本。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕白宮暫緩課徵銷美筆電、智慧手機等電子產品對等關稅，但美國川普總統卻再預告，將於美東時間14日說明半導體關稅細節，晶片業嚴陣以待。據報導，國內業者正在推演川普晶片關稅走向，分析出3套劇本，相關廠商最嚴重恐面臨超過100%關稅，重創台灣、韓國與美國自家半導體廠。

為應對川普晶片關稅，國內業界推演出晶片業3劇本，包括第一套「採用國家或廠商全球半導體產出量與美國製造差額訂出公式來課稅」、即「大水庫模式」，及第二套「直接對進口美國的晶片課稅」與第三套「成品內含半導體課稅」。

據報導，第一套劇本是以先前美國對各國開出的對等關稅（即以該國出口與進口美國差額相關公式計算）。業者認為，若沿用「大水庫模式」計算晶片關稅，對半導體業衝擊將最劇烈。

業界分析，以全球晶圓代工龍頭台積電為例，其2023年報揭露年產能超過1600萬片12吋約當晶圓，且持續擴張中。然，其位於美國亞利桑那州的廠房，初期年產能預估仍不及50萬片12吋約當晶圓，兩者之間的巨大差額若成為課稅基礎，稅率恐極為驚人，沒有在美國建廠的半導體業者將遭重擊，稅率恐逾100%。

川普先前曾透露，台積電若不來美國蓋廠，就會課以100%關稅」。此番言論讓業界揣測，「晶片課稅100%」是川普亮出對晶片業關稅的底牌，業界高度憂心高關稅的影響。

第二套劇本是直接對進口美國的晶片課稅；業者認為，即針對「直接進口」到美國的晶片課徵關稅，將直接懲罰在美國設廠組裝的業者。

業界人士認為，大型晶片製造商直接銷售晶片至美國的比重通常不高，許多情況下是透過供應鏈體系，最終整合進各式電子產品中。

若單純對進口美國的晶片課稅，首當其衝的反而是那些需要進口晶片在美國進行組裝、整合的廠商，包括在美國設有生產基地的電子製造服務（EMS）大廠，如鴻海、廣達等，甚至連美國本土品牌，如伺服器大廠美超微（Supermicro）等，這樣等於懲罰呼應川普政府政策、在美國加大力度設廠的廠家。

第三套劇本是成品內含半導體課稅，但這追溯困難度高，潛在影響範圍極廣，幾乎涵蓋所有現代科技產品，最大的挑戰在於執行層面的複雜性與追溯的困難度。

業界說明，川普政府可能設定一個統一的關稅稅率，適用於所有銷售至美國、內含有半導體元件的終端電子產品，例如，所有進口到美國的筆電、智慧手機、伺服器等，只要內含晶片，就依此稅率課徵。

業界直言，最好的結果當然是川普「重重拿起，輕輕放下」，採用上述三套劇本之外的第四套劇本，甚至另有但書讓多數晶片業者避開關稅衝擊，但一切仍是「川普說了算」，最終仍待美方揭曉。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財