川普今說明晶片關稅 最重者恐課逾100％

晶片業正嚴陣以待，並推演川普晶片關稅三套劇本。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕白宮暫緩課徵銷美筆電、智慧手機等電子產品對等關稅，但美國川普總統卻再預告，將於美東時間14日說明半導體關稅細節，晶片業嚴陣以待。據報導，國內業者正在推演川普晶片關稅走向，分析出3套劇本，相關廠商最嚴重恐面臨超過100%關稅，重創台灣、韓國與美國自家半導體廠。

為應對川普晶片關稅，國內業界推演出晶片業3劇本，包括第一套「採用國家或廠商全球半導體產出量與美國製造差額訂出公式來課稅」、即「大水庫模式」，及第二套「直接對進口美國的晶片課稅」與第三套「成品內含半導體課稅」。

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據報導，第一套劇本是以先前美國對各國開出的對等關稅（即以該國出口與進口美國差額相關公式計算）。業者認為，若沿用「大水庫模式」計算晶片關稅，對半導體業衝擊將最劇烈。

業界分析，以全球晶圓代工龍頭台積電為例，其2023年報揭露年產能超過1600萬片12吋約當晶圓，且持續擴張中。然，其位於美國亞利桑那州的廠房，初期年產能預估仍不及50萬片12吋約當晶圓，兩者之間的巨大差額若成為課稅基礎，稅率恐極為驚人，沒有在美國建廠的半導體業者將遭重擊，稅率恐逾100%。

川普先前曾透露，台積電若不來美國蓋廠，就會課以100%關稅」。此番言論讓業界揣測，「晶片課稅100%」是川普亮出對晶片業關稅的底牌，業界高度憂心高關稅的影響。

第二套劇本是直接對進口美國的晶片課稅；業者認為，即針對「直接進口」到美國的晶片課徵關稅，將直接懲罰在美國設廠組裝的業者。

業界人士認為，大型晶片製造商直接銷售晶片至美國的比重通常不高，許多情況下是透過供應鏈體系，最終整合進各式電子產品中。

若單純對進口美國的晶片課稅，首當其衝的反而是那些需要進口晶片在美國進行組裝、整合的廠商，包括在美國設有生產基地的電子製造服務（EMS）大廠，如鴻海、廣達等，甚至連美國本土品牌，如伺服器大廠美超微（Supermicro）等，這樣等於懲罰呼應川普政府政策、在美國加大力度設廠的廠家。

第三套劇本是成品內含半導體課稅，但這追溯困難度高，潛在影響範圍極廣，幾乎涵蓋所有現代科技產品，最大的挑戰在於執行層面的複雜性與追溯的困難度。

業界說明，川普政府可能設定一個統一的關稅稅率，適用於所有銷售至美國、內含有半導體元件的終端電子產品，例如，所有進口到美國的筆電、智慧手機、伺服器等，只要內含晶片，就依此稅率課徵。

業界直言，最好的結果當然是川普「重重拿起，輕輕放下」，採用上述三套劇本之外的第四套劇本，甚至另有但書讓多數晶片業者避開關稅衝擊，但一切仍是「川普說了算」，最終仍待美方揭曉。

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