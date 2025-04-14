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川普關稅 美國科技業恐「倒退十年」

2025/04/14 10:33

美科技業分析師指，川普關稅戰恐害美國科技業倒退10年。（資料照，路透）美科技業分析師指，川普關稅戰恐害美國科技業倒退10年。（資料照，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統力推多項關稅政策，旨在希望製造業回流美國，並強化科技業製造實力，但回流美國製造成本，恐成為美企不可承受之重。對此，Wedbush分析師艾弗斯（Dan Ives）指出，川普2.0新關稅恐讓美國科技業倒退10年，是1930年《斯姆特-霍利關稅法案》（Smoot–Hawley Tariff Act）以來，美國最糟的政策失誤。

據報導，艾弗斯為美國明星分析師，一直以來長期看多美國科技股，但現今他顯得很悲觀。

他在受訪時表示，他從業25年以來，經歷過網路泡沫、金融危機，但現今是他見過的最可怕的時刻。在他看來，川普的關稅政策恐使得美國科技業倒退十年，預測美國科技業已有15-20%的資本支出已自動暫停。

艾弗斯表示，美政府對中課徵超過100％關稅並對其他國家課徵10％關稅，將逼美國科技業步入「末日情境」，所值的理由是「科技業供應鏈的心臟地帶仍位處亞洲」。

據報導，艾弗斯一向被視為特斯拉的堅定多頭，但現在他對特斯拉看法十分悲觀，預測其市佔率會繼續下降。對於蘋果回美生產一事，也認為不太可能。

他指出，蘋果約有93%的iPhone在中國生產，印度的生產僅3%。若把蘋果遷回美國，預估需要300億美元（約新台幣9749.5億元）、且3年才能遷移10%的生產力。

艾弗斯直言，這樣的成本和製造效益，美國真的需要在新澤西或伊利諾州製造一部售價500美元（約新台幣1.62萬元）的iPhone嗎？這不是在討論童話故事，而是事實和現實。

艾弗斯在最新報告中表示，現在美國科技公司執行長不知該如何是好。假設美企要從美國中西部一間半導體晶圓製造廠房出貨晶片，將面臨美國中西部並不存在這樣的廠房，先得花4到5年時間興建廠房，況且美國勞動市場也無法提供蓋廠房所需的人力。

美銀先前曾分析指出，儘管美國具備iPhone最終組裝的勞動力基礎，但蘋果與數百家供應商的緊密協作，大部分零件仍需全球採買，完全轉移生產線回美需要耗時很多年。

即便蘋果遷回最終組裝，但成本也會因美國高昂勞動成本而上漲25%。與此同時，若疊加對等關稅，預估蘋果的生產成本恐暴漲91%。除非關稅長期化明確，否則蘋果大規模回遷生產線的可能性不高。

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