美關稅炮火失效 ? 中國晶片巨頭「免疫」 原因曝光

中國晶片公司對中美貿易戰「不以為然」，因為先前美國制裁已切斷供應。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國關稅砲火猛烈，新晶片關稅即將揭曉，全球科技業嚴正以待，但中國晶片業者卻老神在在，對於中美貿易戰不以為然。《南華早報》指出，多家中國上市公司已通知投資者，近期的貿易關稅與他們無關，因為美國制裁早已阻斷他們向美國銷售產品。

專家指出，這些企業具有核心市場佈局國內及關鍵產品已受制裁限制出口，形成獨特「免疫屏障」的兩大共通性特徵。國金證券首席電子分析師范志遠表示，川普關稅驅動的脫鉤，將有利於中國的半導體產業。

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晶片製造商和分析師預計，美國新徵收的關稅將使中國晶片供應鏈受益，包括設備和零件。

專家指出，在中國高科技產業，部分企業的技術、產品具有實力和競爭力。但在美國制裁下，現在在中國以外的地方很難找到華為、龍芯或江波龍等公司的產品，這些公司轉向「內循環」發展。

據報導，中國晶片公司寒武紀提交給監管機構的文件中指出，海外市場收入佔比在2023年和2024年均低於1%，自2022年被美國列入實體清單後，在業務版圖裡，美國市場已實質退出。

至於龍芯科技的產品完全依賴中國供應鏈，從設計到製造均在中國境內完成閉環運作。而根據力合微財報也顯示，98% 營收來自中國政府採購及產業專網市場，這種「內循環」模式建構了天然的貿易壁壘。

分析師認為，在美國制裁下，中國企業採取縱深佈局。以江波龍來說，其巴西子公司在緩衝持續貿易爭端的影響方面發揮關鍵作用。由於該公司從所有主要供應商處採購3D NAND記憶體，因此很可能能夠向美國客戶供貨

中國通訊巨頭華為的因應策略更具戰略定力，在中國、俄羅斯和伊朗的業務顯然不會受到美國政府制裁影響。卓勝微電子的射頻晶片專注於中國境內供應，因此美國市場和關稅不是問題。

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