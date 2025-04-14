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川普否認關稅豁免 沒人能從中脫身「特別是中國」

2025/04/14 08:27

川普13日在社群平台「真實社群」澄清，並沒有所謂的「關稅豁免」，並聲稱「沒有人能從不公平的貿易逆差中脫身」，更特別點名中國「對待美國最為惡劣」。（路透）川普13日在社群平台「真實社群」澄清，並沒有所謂的「關稅豁免」，並聲稱「沒有人能從不公平的貿易逆差中脫身」，更特別點名中國「對待美國最為惡劣」。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國海關與邊境保護局（CBP）11日發布最新公告，將智慧手機、電腦和晶片等電子產品列入對等關稅豁免清單，不過美國總統川普13日在自己創設的社群平台「真實社群」（Truth Social）澄清，並沒有所謂的「關稅豁免」，並聲稱「沒有人能從不公平的貿易逆差中脫身」，更特別點名中國「對待美國最為惡劣」。

川普在「真實社群」貼文中提到，針對其他國家對美國採取的不公平貿易逆差、非貨幣型關稅壁壘，沒有人能從中脫身，「特別是中國」，更點名中國對待美國是最糟的，遠遠比其他國家還差。川普表示，11日並沒有宣布任何「關稅豁免」，這些項目只是被歸到另一個關稅類別而已，川普稱：「假新聞媒體知道這件事，卻拒絕報導。」

川普表示，美國政府將在即將展開的「國安關稅調查」中，全面檢視半導體與整體電子供應鏈，「我們必須在美國本土製造產品，我們絕不會再被其他國家綁架，尤其是像中國這種敵意濃厚的貿易對手，他們無所不用其極地羞辱美國人民。我們也不能再容許他們像過去幾十年那樣，在貿易上持續欺壓我們。那種日子已經結束了！」

川普強調，美國的「黃金時代」即將來臨，包括即將實施的減稅與放寬管制措施，其中大部分已獲得參眾兩院批准，將帶來更多、更高薪的就業機會，讓產品在美國國內製造，並以其他國家（特別是中國）對待美國的方式來對待他們，「美國將比以往任何時候更好、更強大」。

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