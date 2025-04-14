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電子產品關稅僅「暫時豁免」 美商務部長：半導體關稅將實施

2025/04/14 07:39

美國商務部長盧特尼克13日提到，電子產品只是「暫時豁免」，將在未來一至二個月之內被歸在「半導體關稅」類別中課稅。（法新社） 美國商務部長盧特尼克13日提到，電子產品只是「暫時豁免」，將在未來一至二個月之內被歸在「半導體關稅」類別中課稅。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國海關與邊境保護局（CBP）11日發布最新公告，將智慧手機、電腦和晶片等電子產品列入對等關稅豁免清單，不過商務部長盧特尼克（Howard Lutnick ）13日接受媒體採訪時提到，電子產品只是「暫時豁免」，將在未來一至二個月之內被歸在「半導體關稅」類別中課稅。

綜合外媒報導，盧特尼克13日接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本周」訪問時提到，川普政府11日晚間決定暫時豁免電子設備關稅，這只是「暫時措施」，最終這些產品項目將會被納入即將公布的「半導體關稅」中，預計在未來一、兩個月內實施。

盧特尼克指出，上述類別產品都將歸入半導體類別，並徵收一種特殊重點關稅，藉此確保這些產品回到美國製造，盧特尼克強調：「我們需要有半導體、有晶片、平板，我們需要在美國製造這些東西，不能完全依賴東南亞生產這些我們日常賴以為生的用品。」

盧特尼克表示，川普的做法是這些產品從「對等關稅」中豁免，但會被納入即將實施的「半導體關稅」之中，半導體關稅將在未來一兩個月內實施，「所以即將到來」。盧特尼克強調，這些項目並不是其他國家可拿來談判、交換的項目，「這些關乎美國國家安全的東西，必須在美國本土製造」。

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