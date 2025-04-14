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美中關稅戰結局？網友曝北京下場笑翻一票人

2025/04/14 07:15

美國對中國商品課徵的關稅已達145%，中國也對美國商品關稅升至125%，形同貿易脫鉤。（路透）美國對中國商品課徵的關稅已達145%，中國也對美國商品關稅升至125%，形同貿易脫鉤。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對中國商品課徵的關稅已達145%，中國也將美國商品關稅升至125%，目前無人知曉美中關稅戰會走到哪一步。有網友在社群平台發文稱，關稅戰最終結局可能與小說《夜航船》的偷牛賊下場一樣，賊被抓後，縣太爺給出3選擇：罰錢、打20大板、吃2斤牛糞。偷牛賊心疼錢，又嫌牛糞臭，選擇被打，結果挺不住，改吃牛糞，吃2口吃不下，最後不得不交錢了事。

美中關稅都已衝破100%，形同貿易脫鉤，儘管美國11日宣布晶片、智慧型手機等20項產品得到豁免，正當許多科技企業暫時鬆一口氣之際，美商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週日（13日）又說，前述豁免商品將會單獨徵收關稅，晶片關稅則在1個月內開徵，令相關企業再度承壓。

盧特尼克的說法再度點燃關稅戰火，美中關稅戰的最終結局無人知曉。1位網友「海闊天空」在社群平台X發表意見，他認為，明朝張岱所寫的《夜航船》裡偷牛賊故事，可能是美中關稅戰最終結局。

這個故事描述某村一個偷牛賊被抓，縣太爺給他三個選擇：一是罰銀10兩，二是打20大板，三是吃2斤牛糞。賊心疼錢，又嫌牛糞臭，自恃身寬體胖就選擇打板子。

結果只打到10大板就受不了，要求改吃牛糞，誰知牛糞吃了兩口全吐光，再也吃不下，最後不得不交了10兩銀子。

以《夜航船》偷牛賊故事比喻美中關稅戰結局，讓網友笑成一團，有網友留言稱，「習包子皮糙肉厚，胃口好，還有錢」、「這次應該罰銀萬兩、打1000棍、吃屎一頓，没得選」；「您還别說，就習和中共那副德行，没準還真就是這结果」、「中國可以吃20斤」。

有人則認為，「如果偷牛賊是村長，受罰是他的村民，偷牛賊會害怕嗎」、「挨板子是中國人民挨，吃牛糞是中國人民吃，銀子是中國人民掏。沒做好徹底滅掉對方的準備，談是談不出結果的」。

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