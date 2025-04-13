浩鼎乳癌新藥OBI-822 近期將公布臨床三期試驗第2次期中分析結果

浩鼎生技旗下乳癌新藥OBI-822，近期將公布臨床三期試驗的第二次期中分析結果。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕曾經在2016年公布解盲結果不如預期的台灣浩鼎生技（4174）乳癌新藥OBI-822，近期即將獲知臨床三期試驗的第二次期中分析結果；雖然其結果並非產品繼續開發的判定依據，但此一已進入臨床三期、開發長達十年以上的國內第一支抗癌主動免疫新藥，此一結果備受關注。

OBI-822/821臨床三期試驗，是以Globo H陽性且表現達一定程度的早期高復發風險的三陰性乳癌病患為收案目標，將收治668人，是一多國多中心臨床試驗。第三期臨床試驗始自2018年開始，臨床試驗計畫書設計有二次期中分析和最終解盲後的分析；去年一月間，第一次期中分析獲獨立的數據與安全監測委員會（DSMB） 審核通過，並宣布將於試驗病患事件數到標準時，進行第二次期中分析。去年底浩鼎確認已達第二次期中分析事件數，預計今年第二季上旬將獲致第二次期中分析結論。

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浩鼎在之前答覆外界詢問時曾指出，若DSMB審核後認為此次期中分析結果正面，公司將加快臨床收案進度，最快可望於年底前完成收案，主動與監管單位就此展開溝通，積極佈署藥證申請（BLA）作業。即便DSMB這次的分析結論有所保留，公司也早已備妥開發方案，未必受此次判定結果影響。

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